Salvar del olvido a 39 vecinos de Zahínos

En otras ocasiones he escrito, también en este periódico, que la vida sencilla de los pueblos nos da la verdadera dimensión de lo humano. Y ... también ahora, en el trabajo de Francisco Bobadilla, la espontaneidad que habita en la llaneza de las gentes, nos lo confirma. Se narran aquí las biografías de paisanos de ese rincón de la extrema Extremadura. Un lugar calificado como la villa más pobre de España. Ahí, en esa lejanía de cigarras acurrucadas entre los leños acunando con su sonsonete el silencio en la siesta estival, vemos requemados los rastrojos y cómo los lagartos «necesitan cantimploras para vivir», como con humor decía Hernández Sito.

Conozco al autor de toda la vida, eso me otorga el regalo de saber de quién hablo. Maestro de escuela en el pueblo, ha tenido el acierto de salir de entre los pupitres y trapos empolvados de tiza, para hablar con los vecinos y glosar, no a los distinguidos de alcurnia, que no hay, sino a los otros, a esos que raramente han aparecido en los periódicos. Atiende Paco al colectivo que Luis Álvarez Lencero llamó «Juan Pueblo».

Cuando algún día se acometa una ambiciosa historia social de Extremadura, resultará imprescindible recurrir al diario quehacer de cronistas oficiales, un quehacer que este autor desarrolla con todo afán. Los cronistas, conscientes de su compromiso moral, realizan trabajos impagables. Hace años leímos una literatura costumbrista, castiza y arrellanada en lo elemental, que supo trasladarnos el sabor ahumado del chozo y el sonido de las espuelas del señorito en su jaca. Son durísimas las lejanas crónicas de mi casi paisano «el cura de la Higuerita», don Francisco Javier Sancho; y pronto supimos de las 'Estampas campesinas extremeñas' de Reyes Huertas, e interiorizamos las narraciones de Felipe Trigo y las reflexiones y sentires de López Prudencio en el 'Vargueño de saudades'. Pero ahora, con un rigor admirable de científico social, Bobadilla contribuye a trasladarnos la piel achicharrada de algunos zahineros. Un colectivo al que bien conoce.

Me he empapado de estas páginas para saber mejor lo que supone aceptar mansamente el destino. He percibido, como en una transmisión de alta fidelidad, el relato transparente y sincero, de cada uno de los 39 nombres aquí descritos. Todos han merecido ser rescatados por Bobadilla, rememorando así la obra de Alberto Oliart, 'Contra el olvido'. Se quiere saldar con estas letras la deuda contraída con muchos ignorados porque, como señala su autor, el lugar «destaca sobre todo por ser una localidad de braceros y jornaleros y algunos pocos oficios artesanos, sin mecenas que se interesaran en su momento por la villa».

Muchos han oído hablar de Zahínos por el notición que supuso la expropiación de La Cabra Alta y La Cabra Baja a la Casa de Alba en 1990; pero, antes de ese titular, silenciosamente, sus habitantes meditaron sobre la urgencia del auxilio mutuo, sobre cómo sobrevivir ante la desatención de los políticos. La creación de la Sociedad Civil Agraria es buena prueba de ello, asunto también estudiado por Paco Bobadilla. Pero, si algo tiene de verdadero valor este afanoso recorrido de su autor por alcobas y cajoneras que no pocos heredaron de sus ascendientes, ha sido el rescate de las peripecias domésticas. Así pudo reunir postales cuarteadas, y citar sin nombrarlos los fogonazos de melancolía del poeta de Orihuela: «Yo sé que algún día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía». En las alacenas desusadas ha trasteado pacientemente este hijo adoptivo de Zahínos, que por su labor docente recibió la Cruz de Alfonso X el Sabio.

Con esta entrega podemos degustar una 'enciclopedia de lo sencillo'. En ella hay como un rumor de vida casera, un encanto bien dibujado en el recorrido de nombres, de oficios, de responsabilidades. Cada pueblo debería tener un Bobadilla para que los descendientes que se han redimido del azadón y del corte de la dura encina con el «jacha», sepan lo que costó llegar hasta aquí. Es consciente el escritor que este tipo de publicaciones no ganarán premios. Pero también sabe Paco que con su quehacer salva del condenado archivo del olvido, a aquellos que nunca se vieron en letra impresa y que, por fin, uno que escribe, hace el milagro de regalarles un pasaporte para el mañana.