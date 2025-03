Salvar la memoria

Natural de Badajoz (n. 1963), Silva, que jugó como futbolista profesional, es doctor en Psicopedagogía y en Filología Hispánica, dedicado a la enseñanza hasta su ... jubilación reciente. Escribe con frecuencia artículos, reseñas y ensayos en la Revista de Estudios Extremeños, Trazos, Cátedra Nova, HOY y El periódico Extremadura. Colaborador habitual las Aulas Literarias Carolina Coronado y Enrique Díez-Canedo, su presencia resulta casi ineludible en otras muchas actividades de la ciudad. Antes de este, había dado a luz los poemarios 'Hasta luego siglo veinte' (2004), 'Los mensajes perdidos' (2015) y 'A medias con el tiempo' (2017).

'Descatalogar' es un término típico en el mundo de las ediciones para referirse a un libro, disco, grabado o cualquier obra impresa que cesó de publicarse y ya no se comercializa. Dejó de existir para el gran público. Por extensión, puede designar metafóricamente todo aquello que un día estuvo a nuestro alcance, pero hoy resulta inasequible, conservado tal vez en los escondrijos de la memoria, de donde el poeta agoniza (agoniza = lucha) por extraerlo.

'Mundos descatalogados' puede designar un amor de juventud; los familiares próximos que arrebató la muerte; los paisajes de la infancia, arrasados hoy por las excavadoras y demás artefactos destructores; los ídolos del espectáculo, que ya nadie recuerda; los sueños utópicos que iluminaran nuestra juventud… Todo ese legado inspira el nuevo libro de este autor, extraordinariamente sensible al discurrir de los días. «Estos versos, escribe Silva en los preliminares, proceden de mundos descatalogados, de lecturas y vivencias interpretadas e interiorizadas en su momento, conforme a unos parámetros desconocidos incluso para mí mismo, en muchos casos, pero que me conforman como persona» (página 15).

De mundos descatalogados ÁNGEL MANUEL SILVA RUIZ Editorial: Pigmalion. Madrid, 2024. 68 páginas. 14 euros

José Luis Bernal, catedrático de Literatura en la UEx, revela claves de posibles interpretaciones en su lúcido prólogo, donde resalta los grandes motivos del libro: «La infancia y su memoria, el amor, la pareja o la tierra y sus dones esquilmados (página 14). Silva hace gala en la entrega de un excelente dominio del lenguaje, profusión de recursos expresivos y variedad de metros. Ateniéndose siempre al versolibrismo, prefiere construir poemas de remarcable amplitud, aunque a veces contrae la voz lírica y la puede reducir a lacónicas composiciones bimembres. Pero no renuncia nunca a la musicalidad, el ritmo y las imágenes espléndidas, reforzándose en algún momento con recursos gráficos.

El poeta, que ama realizar guiños más o menos explícitos a los grandes escritores (Machado, Rafael Alberti, García Márquez, Luis García Montero y, sobre todos, Kafka), se complace en evocaciones de los grupos musicales que entusiasmaron su juventud. Así, uno de los poemas, 'Is this the end?', es clara referencia a 'The end' de los Doors. Y se recuperan versos de 'Gracias a la vida', de la inolvidable chilena Violeta Parra, a la vez que se honra a los cantautores franceses de los años 60 del último siglo.

Las miradas hacia el pasado se conjugan con el tono narrativo y un punto irónico sobre la actualidad que inspiran numerosos poemas, algunos de tono premonitoriamente apocalíptico: «Y el pastor sedentario,/ que nunca tuvo ovejas,/ni cayados, zurrones, ni mastines,/apretaba un botón,/desde un despacho,/para cerrar la verja herrumbrosa/de la Tierra».

A mí me seducen de modo especial las tres cartas que, en otras tantas misivas, ha dedicado al padre, la madre y la abuela (la más triste y nostálgica), así como el poema 'Adiós de nieve y sal', elegía de Almudena Grandes.

Publica la obra la editorial madrileña Pigmalión en su serie 'Extremadura', cuyos responsables, dirigidos por el poeta y empresario Basilio Rodríguez Cañada, declaran a los posibles lectores en los créditos que su intención fundamental es «compartir con ellos el entusiasmo por el gran patrimonio histórico, cultural y literario de esta extraordinaria y mágica región».