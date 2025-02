Salir de la rutina

Venía a decir L. Durrell que una ciudad es un mundo cuando amamos a uno de sus habitantes. Del mismo modo, un lugar que antaño ... concitó nuestro entusiasmo puede hacérsenos insufrible si aquel amor promisorio que lo bendijo al principio devino en rutina, desgaste y resignación con el transcurso imparable del tiempo. A tenor de lo que se cuenta (y se repite) en esta atrayente primera novela de Jacobo Bergareche, la ciudad de Austin (Texas) debe de ser de lo más aburrida y convencional, pero está vista desde la óptica de un hombre enamorado y, entonces, todo se engrandece y se sublima.

'Los días perfectos', en realidad, no son más que dos cartas (sin respuesta en ningún caso) que un tal Luis, un periodista quemado ya de su trabajo –en trance de perderlo, además a corto plazo– y todavía más desilusionado con su matrimonio, escribe a su amante (Camila) y después a su mujer (Paula) cuando acude a un encuentro anual sobre periodismo digital en la ciudad tejana y ya de vuelta en la escala en Nueva York. Lo curioso es que el protagonista había aprovechado dos visitas anteriores para establecer una breve pero intensísima relación –de tres y cuatro días respectivamente– con la tal Camila, arquitecta mejicana casada que, por esas fechas, asiste también a otro congreso de su especialidad. Con esa ilusión llega de nuevo a Austin, pero muy poco antes, ella le hace saber que prefiere dejar esa relación ahora que estaba en su cénit. Aburrido en la ciudad y del encuentro al que había ido, Luis aprovecha para visitar el atrayente 'Harry Ramson Center', uno de los mayores archivos literarios del mundo, insólitamente instalado en esa anodina ciudad, donde buscará inspiración para escribir algo que justifique ante el periódico que le ha pagado el viaje su estancia allí. Pero en ese centro se encuentra, entre los documentos del escritor y premio Nobel William Faulkner allí depositados, una llamativa colección de cartas que el autor envió a su amante Meta Carpenter (por cierto, secretaria del director de cine Howard Hawks, con quien Faulkner colaboró). Inspirado por la lectura de esas páginas –y de los curiosos dibujos que el novelista también le enviase– Luis decide imitar la ocasión y escribir una larga misiva a su amada y recordada Camila, ilustrada también con diseños, en los que evoca la felicidad obtenida durante el brevísimo lapso que duró su relación. Asistiremos durante su transcurso a una fervorosa revisión de esa historia que tan dichoso lo hizo precisamente porque supo cambiar unos días previsiblemente insustanciales por la mayor y más vivificante aventura de su vida, que ahora se enfanga en el pozo de la insatisfacción, tristeza y soledad en que se ve inmerso a causa de la inesperada ruptura.

La otra parte de la novela la constituye, como digo, otra carta (esta más breve) a Paula, la esposa que ha dejado en España; y en la misiva va pasando revista a esos momentos en que fueron felices y que ahora se han perdido lastrados por la responsabilidad para con los hijos (tienen tres), los trabajos y una vida que, de manera casi incoercible, para desesperación del narrador, se ha encaminado hacia el territorio del tedio y allí parece haberse quedado a vivir.

Elegir entre la pena y la nada, un concepto sacado del final de una de las novelas de Faulkner, 'Las palmeras salvajes', se erige en el leitmotiv de la historia; y si el protagonista de la novela del Nobel se queda con la pena, esa parece ser también la preferencia de Luis (no se pierdan las inevitables referencias a Neil Young), temeroso de sumirse definitivamente en la nada a la que se está conduciendo su –para él– tediosa vida. Nuestro agonista clama por sentirse vivo «porque vivir sin pasión no me parece ya vivir, sino meramente estar de paso, contando los días, esperando que ocurra algo». Esos, en total, siete días de completa pasión que vive con Camila sacian la idea del día perfecto que comparten las parejas al inicio de la relación, que aprovechan (como ellos y como dibujaba Faulkner) al límite y que tal vez, porque somos conscientes de su efimeridad, disfrutamos a tope. Dice Abderramán III, en la sugestiva cita que el autor ha elegido como frontispicio de la novela, que en su gloriosa y rica vida, en realidad, solo obtuvo catorce días «de pura y genuina felicidad»; Luis, en su evocación de los breves días felices que vivió con Camila, se aferra en esta carta a su recuerdo, porque lo que no se erija como memoria pasará al olvido e, irremisiblemente, morirá. Hasta cierto punto, lo que busca nuestro amante es instalarse en una remembranza feliz que le sirva para iluminar el porvenir y esperar en él la salida para no quedar atrapado en ese instante. Por eso, tras la entusiasta y regocijante carta a Camila rememorando esos días auténticamente perfectos que logró vivir, en la carta a Paula reclama algo de vida de pareja en su tediosa rutina marital como acicate: «Ya has oído lo que pasa cuando el padre suplanta al cónyuge, pasa que el día que los niños se van de casa no te queda más que un desconocido ajado con el que te cruzas por el pasillo de tu casa vacía». Y de ahí, tal vez, pueda partir el camino que venza el imparable desgaste y el desaliento.

Por mi parte, creo que estamos ante un hechizo deslumbrante, una especie de encantamiento mantenido; es lo que se logra cuando dos temas como el amor y la literatura confluyen en el mismo texto pero no sirviendo uno como excusa para el otro, sino retroalimentándose. En su interacción, los efectos que produce una historia van cimentándose en el desarrollo que provoca el otro tema al mismo tiempo. Amor y literatura: ¿se puede pedir más?