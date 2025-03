Entre las ruinas

Publicada originalmente en 2000 y ganadora del Booker, 'El asesino ciego' es una de las novelas mayores de Margaret Atwood. Lo es sin duda por ... su ambición: el libro tiene algo de compendio del mundo de la autora. Encontramos en él la saga familiar, la recreación del universo infantil, el manejo perverso del enigma, la indagación sobre Canadá, la tensión política e incluso la presencia especular de la ciencia ficción. Todo se organiza en torno a dos hermanas, Iris y Laura Chase, hijas del heredero de una industria textil en la ficticia ciudad de Port Ticonderoga. Mientras que la hermana mayor, Iris, es la narradora octogenaria, frágil e irónica del libro, Laura es una presencia fantasmal que lo domina todo. La narración comienza con su suicidio en 1945. Tenía poco más de veinte años y era autora de una novela titulada 'El asesino ciego' que tras su muerte fue adquiriendo con el tiempo un «aura de azufre y tabú» y una posteridad de leyenda.

Dos grandes historias se solapan en el libro. Una describe la saga de los Chase, una familia que encarna un mundo patricio, al tiempo severo e inocente, que va a diluirse en el conflicto del siglo XX. Una muestra irónica de esa destrucción es que Avalion, la gran finca familiar, es en el momento en el que Iris recuerda su vida una residencia de ancianos llamada Valhalla. La otra historia principal cuenta un romance prohibido entre una jovencita de buena familia y un atractivo embaucador de ideas subversivas. Es el texto de 'El asesino ciego', la novela de Laura. Las historias de ciencia ficción ambientadas en el planeta Zycron que el hombre inventa para su amante componen otra trama paralela. El conjunto se apuntala con fragmentos periodísticos que ofrecen la narración pública sobre el declive de los Chase.

El misterio del suicidio de Laura impulsa un viaje que va de la gran panorámica al rompecabezas privado. El texto funciona mucho mejor en el primer sentido. La construcción de los años de la Gran Depresión, del mundo de Avalion y de su trasfondo familiar es portentosa. No resulta comparable cierta deriva posterior hacia lo folletinesco. También hay en la novela un exceso de complacencia que se advierte en la necesidad de rizar el rizo con un gran secreto a desvelar o con la falta de medida que hace que las historias futuristas se vuelvan premiosas al no terminar de adquirir el encanto 'pulp' que sin duda pretenden. Nada de eso impide sin embargo que en 'El asesino ciego' se sucedan los capítulos deslumbrantes. O que habiten en el libro personajes tan vivos y complejos como Norval Chase o la criada Reenie. Destaca entre todos ellos, la anciana Iris Chase, inolvidable embajadora de un mundo que no existe.