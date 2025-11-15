Todo lo robado

Cuatro años después de ganar el Nobel de Literatura, Abdulrazak Gurnah regresa con una nueva novela a su Tanzania natal, el territorio en el que ... se imbrica toda su literatura. Lo hace llevando al lector a una época tal vez inesperada: los años noventa. El país vive un tiempo de apertura económica y política en el que la desigualdad sigue sin embargo presente. Digamos que, junto a los turistas, a Zanzíbar llegan las ONG. Sobre las implicaciones de ese cambio histórico se construye una novela que analiza la consistencia de las promesas poscoloniales y el modo en que la historia se filtra hasta lo más profundo de la experiencia humana.

Gurnah lo hace con sus armas, que son las del narrador puro. El Nobel tanzano es un autor dotado con el don primordial –y que en su caso remite a la tradición oral del África oriental– de contar historias. Esta vez lo hace para construir las vidas de tres personajes que terminan uniendo sus destinos. Son Karim, un hombre talentoso y hecho a sí mismo a quien todo parece sonreírle; su mujer, Fauzia, una maestra de mente lúcida cuya vida ha estado marcada por la epilepsia; y Badar, un paria que entró siendo un muchacho a trabajar como criado de la familia de Karim.

Los tres comparten una herida inicial que tiene que ver con el abandono y desde esa fractura se relacionan. La mezcla de paternalismo y desprecio con la que el avanzado Karim trata a Badar sintetiza un conflicto que estalla en el último tercio del texto con la llegada de una cooperante llamada Geraldine Bruno. Si esta parte es algo irregular por su intención casi didáctica, las páginas en las que se dibujan las vidas de los protagonistas –el libro contiene tres veloces y muy logradas novelas de formación– y el modo en que estos juegan sus cartas para intentar escapar de sus destinos son de enorme calidad. También por el modo en que los personajes puestos en acción terminan reflejando una visión de conjunto de la historia reciente de Tanzania.

Un largo camino ABDULRAZAK GURNAH Trad: Rita da Costa Ed: Salamandra 301 páginas 22 euros (ebook: 10,44

La escritura de Gurnah es precisa y sensitiva. En sus tramas, que en ocasiones ensayan desvíos con desparpajo clásico, todo termina encajando con exactitud para ser puesto al servicio de una mirada autorial tan aparentemente discreta como ambiciosa. El lugar hacia el que apunta esa mirada tiene que ver en esta ocasión con aquello que inevitablemente se arrebata en las relaciones entre culturas, clases sociales e individuos. El autor tanzano llega a este respecto a conclusiones no exentas de ironía. Un ejemplo: en una novela cuyo título original es 'Robo', lo que el progreso del país le ofrece al desheredado Badar es dejar de servir en la casa de una familia rica para hacerlo en la recepción de un hotel para turistas extranjeros.