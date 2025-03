El rey de los malditos

J. ERNESTO AYALA-DIP Viernes, 24 de noviembre 2023, 23:25 Comenta Compartir

Debo confesar a los lectores que ignoraba que Stefan Zweig hubiese escrito una biografía del poeta francés y cofundador, junto con su amigo Artur Rimbaud, ... de la escuela simbolista, tan importante no sólo en el siglo XIX, sino también en el que le siguió. Declaro esto después de haber leído su 'Verlaine', publicado en 1905. Leí bastantes biografías, todas incuestionables, desde su magistral 'María Antonieta' hasta las dedicadas a Charles Dickens y Honore de Balzac. Todos los lectores de Zweig que conocí se decantaban por unas o por otras, y por las restantes que no enumeraré aquí. Ahora solo me falta rastrear si ha escrito alguna sobre Artur Rimbaud, quedándome la pregunta de por qué Verlaine y no el autor de 'El barco ebrio', probablemente uno de los grandes poemas de la historia de la lírica universal. De Rimbaud he leído 'Rimbaud, el hijo', del novelista francés Pierre Michon. Y por supuesto, la casi canónica y a la vez autobiográfica biografía de Arthur Miller, 'El tiempo de los asesinos'.

La biografía de Zweig es breve, apenas llega a las noventa páginas. Pero es densa, casi un estudio introspectivo de Verlaine. Yo sugiero que para leer y entender este librito es muy importante contar con los datos precisos de la vida del poeta galo. Porque no es esto lo que nos entrega el novelista austriaco, siendo su texto más una monografía por encargo, que lo fue. No hay un desgrane pormenorizado, como sí lo hace el autor de sus biografiados. En su 'Verlaine' hay más bien un análisis espiritual, tambien psicológico, del poeta. Sus caídas anímicas, casi bipolares que diríamos ahora. Tuvo Verlaine durante un tiempo casi una vida burguesa, con mujer y un trabajo como funcionario. Hasta que un día conoció la existencia de Rimbaud. Este lo cambió todo, no solo en la poesía de Occidente, sino en la vida del autor de 'Las saturnianas'. Un viaje a Londres, otro a Bruselas, la cúspide de la realización sexual de ambos, entre ambos, las pequeñas rencillas, el amor supremo y el desamor, la amenaza del autor de 'Una temporada en el infierno' de abandonar a su frágil amante. Y éste que responde con disparos de pistola, hecho que termina con Verlaine en la cárcel durante dos años. (Por cierto, esa pistola agresora se subastó en 2016 por 434.500 euros). Verlaine Autor Stefan Zweig

Editorial Acantilado

Páginas 88

Precio 11 euros Pasada esta emergencia del alma y el corazón de nuestro poeta, Zweig lo sigue en su conversión al catolicismo, una forma de inmolación espiritual contra la era de los pecados «imperdonables». Una vez confesó Paul Verlaine que la independencia siempre fue su deseo y la dependencia, su doliente destino. Rimbaud siempre fue consciente, a pesar de la admiración que le profesaba, de que su obra era muy superior y más duradera que la del autor de 'Fiestas galantes'. Qué biografía hubiera escrito Zweig de Artur Rimbaud. Aquí queda la duda.

