En nuestro pase de revistas nos detenemos en el último número de Ars Magazine, que dedica un artículo a los cuadros perdidos de la Guerra ... Civil. En palabras de Héctor San José: «Durante el conflicto miles de obras fueron incautadas con la intención de salvaguardarlas o como represalia política. Al terminar la guerra, algunas fueron devueltas a sus propietarios, pero otras muchas no. Tras el anuncio del Museo del Prado de que investigará sus fondos susceptibles de proceder de esas incautaciones, se ha reavivado el debate de las restituciones de estos cuadros perdidos». Por otro lado, Álvaro Pascual, en su artículo 'Entre flores, frutas y floreros', analiza la muestra 'Flores y frutos en la Colección Banco de España'. «El recorrido –escribe Pascual– se plantea como una interacción sin estridencias entre obras del pasado y otras más recientes. Eso es precisamente lo que singulariza esta exposición». No dejen de leer la entrevista al profesor Andrea Zezza, co-comisario de Otro Renacimiento. 'Artistas españoles en Nápoles a comienzos del Cinquecento,' una de las exposiciones más importantes que ha celebrado el Museo del Prado durante los últimos años, donde se desvela por qué bastaron solo tres décadas para cambiar el curso del arte español. De la mano de Miguel Quismondo nos adentramos en la Résidence Saint-Ange, construida por Odile Decq en Grenoble, y junto a Sol G. Moreno visitamos el estudio del artista Arne Quinze. Finalizamos en casa de los coleccionistas Fernando Gárate y Estrella Gómara, para contemplar obras de Nobuyoshi Araki, Jonathan Lasker, JR Amondarain, Saura, Miquel Navarro, Lozano-Hemmer, Ángela de la Cruz, Mompó, Bacon, Calapez, Elena Asins, Teixidor, Carmen Calvo, Rafols-Casamada, Darío Urzay, Campano, Tàpies, Loris Cecchini, Tacita Dean, Irazu, Barceló, ...

Ars Magazine. Número 57. 162 páginas. 35 euros.

Exit. Número 88. 144 páginas. 25 euros.

Experimenta. Número 94. 122 páginas. 18,90 euros

Diseño Social. Manuel Ghio, en el editorial de la revista Experimenta, habla de la necesidad de la integración transversal con otras áreas de conocimiento para encontrar las claves de las verdadera dimensión y alcances del diseño social. Es el caso de proyectos colaborativos, como Co-Obradoiro Galego, de la joven biodiseñadora gallega Paula Camiña Eiras, que es entrevistada en este número. Otro tanto sucede con el estudio Kere Architecture, que ha construido el Centro de Salud y Cirugía de la ciudad de Léo, en Burkina Faso, a partir de técnicas y materiales vernáculos. Por último, Eugenio Vega, en su artículo 'El dinero y la felicidad', abunda en esta idea del diseño social.

No lugar. Finalizamos este repaso con la revista Exit, que aborda desde las fotografías de W. Karlinski, Lynne Cohen, X. Ribas, Benjamin Price, Belinchón, B. Kropilak, X. Aragonés, P. Fischli & D. Weiss... el concepto de «no lugar» teorizado por Marc Augé: «Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar».