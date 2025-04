+ revistas...

M. CARRASCO BADAJOZ. Sábado, 5 de febrero 2022, 13:45 Comenta Compartir

El último número de la revista Ars Magazine dedica un reportaje al artista americano Jasper Johns (Augusta, Georgia, 1930), con motivo de su retrospectiva conjunta ... en el Philadelphia Museum of Art y el Whitney Museum of American Art. En dicho reportaje Fernando Castro escribe: «A Jasper Johns no le interesa reflejar la cultura de consumo, ni trata de mitificar lo banal», y el propio artista asevera: «¡No soy un artista pop! Una vez acuñado un término se intenta incluir en este al mayor número posible de pintores, porque existen muy pocos términos en el mundo del arte. Poner etiquetas es un modo muy común de tratar las cosas». También resultan interesantes los artículos sobre la presencia de Sargent en nuestro país, escrito por Cristina Domènech; la 'Escultura policromada en la Hispanic Society', por Patrick Lenaghan, y 'El Arco del Triunfo, Envuelto', donde Asunción Serena aborda el proceso de «empaquetamiento» ideado por Christo y Jeanne-Claude del monumento parisino. En la sección Espacios conocemos el Museo Munch (Oslo), construido por Estudio Herreros; y también nos adentramos en la Colección de Mitchell A. Codding, centrada en cerámica y mobiliario del movimiento Arts and Crafts, incluida la propia casa, construida en 1913 por Gustav Stickley, uno de los máximos representantes de este estilo en Estados Unidos.

Durmientes. Por otro lado, en la revista Exit contemplamos imágenes de 'Durmientes y soñadores' de la mano de los fotógrafos Magnus Wennman, Oscar Rejlander, Sam Taylor-Johnson, Niv Acosta and Fannie Sosa, Annleen Louwes, Pérez Siquier, Tadao Cern, Francis Alÿs, Lars Klingenberg, Ferdinando Scianna, Mark van den Brink, Maria Friberg, Natacha Lesueur, Guillaume Hebert, Luis González Palma, Donovan Wylie, Sophie Calle, Félix González-Torres y Elliot Erwitt. En palabras de Rosa Olivares, directora de Exit, «podemos creer que los fotógrafos que reunimos en esta revista hoy son unos indiscretos que buscan a las personas que duermen como quien busca un trébol de cuatro hojas, pero no. Si observamos a nuestro alrededor, veremos durmientes por todas partes». Ars Magazine Nº 53, 164 páginas, 35 euros Exit: Nº 85, 146 páginas, 25 euros

