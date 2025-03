El retorno de Fawley Enigma. Un niño perece en un incendio en su casa y su hermano sobrevive, pero el misterio es dónde están sus padres, que no aparecen en ningún sitio

J. ERNESTO AYALA-DIP Sábado, 22 de octubre 2022, 15:34 Comenta Compartir

Hace unos años reseñé una novela de la escritora inglesa Cara Hunter que se titulaba '¿Quién se ha llevado a Daisy Mason?' La novela narraba ... una desaparición. Una niña desaparece en la fiesta que sus padres organizan para su cumpleaños. Lo increíble del asunto es que nadie la había visto en la misma fiesta. Esa historia me había fascinado, como de alguna manera me fascinan las novelas donde alguien desaparece de manera inexplicable, como en aquella en la que un hombre para en una estación de servicio para cargar gasolina a su coche, instante en que su mujer aprovecha para ir lavabo. Cuando el marido regresa a su coche, la mujer todavía no ha salido del lavabo. El hombre la busca y nunca más se sabe de ella.

Esas historias, como la misma de Cara Hunter, nos absorben por su misterio, por su inexplicable enigma. Pero a la vez no deja de crearnos un cierto desasosiego, entre otras cosas porque esto ocurre en la vida real. No hace mucho leí que una mujer había salido por la mañana temprano de su casa para ir a su trabajo. Para ello tenía que coger el autobús a pocos metros de su domicilio. Esto ocurrió hace unos años, en España, y nunca más supo de esta mujer, nunca se la encontró ni viva ni muerta. Ahora la escritora británica regresa a la ficción policiaca con 'Fuego en Oxford'. Observo, por cierto, que la autora vive en la misma ciudad y calles donde transcurren sus enigmas. El fuego al que se refiere su título es el incendio que se produce en una vivienda familiar, donde habitan un matrimonio y sus dos hijos. Cuando los bomberos llegan para sofocar el incendio, descubren el cuerpo de uno de los niños, víctima del fuego y el humo. El otro niño es rescatado con vida, aunque tiene que ser trasladado urgentemente al hospital para tratar de salvarlo. Pero la mayor sorpresa es que nadie encuentra al matrimonio. Se sabe que el padre de los niños estaba fuera de la casa cuando se produce el fuego. Se sabe que tenía que dar una conferencia en un sitio concreto de la ciudad. Pero no hay noticias suyas. Desaparecido. Aquí es cuando entra en acción el inspector Adam Fawley, el mismo que tuvo que investigar la desaparición de la niña del cumpleaños de la novela anterior de Hunter. Obviamente, lo primero que el inspector hace es tratar de discernir si el incendio fue accidental o provocado. Si es esto último, estamos ante un crimen premeditado. Aquí Adam Fawley tiene ante sí el paisaje delictivo propicio para desarrollar su implacable intuición. Recomiendo no solo leer esta novela de Hunter, sino todas las que publique en adelante.

Críticas literarias