Relato de un infierno cotidiano

El que más y que menos habrá leído en los últimos años no pocas novelas, autobiográficas o de ficción pura, sobre las violaciones endogámicas. Esas ... que se producen en el seno de las familias de las víctimas, generalmente niñas o niños y adolescentes. Si ello es así es porque esta lacra social existe. ¿Existió siempre? Claro, lo que ocurre es que no se denunciaban. Este preámbulo tiene que ver con 'Triste tigre', de la francesa Neige Sinno. Esta escritora vive actualmente en México, con su hija y pareja, desde donde se desenvuelve como traductora. Por ejemplo, ella misma traduce al castellano su libro.

Antes de entrar en algunos detalles, haré una reflexión que creo que aclarará algo el espíritu de este descarnado y a la vez muy sutil relato autobiográfico y ensayo. 'Triste tigre' no se entendería totalmente y en su calibrada profundidad si no se tuviera en cuenta antes la manera que tuvo la autora de sobrellevar su infierno personal y familiar. Neige Sinno es autora y protagonista. Tuvo un padre que abandonó el hogar sin perder contacto con ella y su hermana. De este padre hippy y pobre la autora guarda hermosos recuerdos. Al tiempo la madre se junta con un hombre en las antípodas de su anterior pareja. Hombre serio, trabajador, cumplidor con sus obligaciones y gran excursionista. (Es importante consignar que esta familia es originaria del departamento de Los Altos Alpes, junto a la Provenza y la Costa Azul). Neige tiene nueve años cuando su padre comienza a violarla. Lo hará durante siete años con puntual cotidianidad, hasta que deja de hacerlo tras llegar a un acuerdo tácito con su hijastra de que no revelará nada mientras este no amenace con hacer lo mismo con su hermana más pequeña. Al final, cuando la autora cumple 21 años decide denunciarlo junto con su madre. Respecto a su madre, ¿fue como sucedió como en un reciente caso que salió a la luz pública, de una famosa escritora que sabiendo que su pareja violaba a su hija no hizo nada por evitarlo? No, la madre de Neige nunca sospechó nada, como sucedió con toda su familia y vecinos.

Para poder escribir un libro como este, hubo que haber gestionado este infierno cotidiano durante tantos años como lo ha hecho Neige Sinno. Con una sangre fría y a la vez con una madurez sobrehumana. Neige nunca denunció este hecho en su momento porque ello habría roto la familia, es decir, a su madre y sus hermanos pequeños. Durante ese lúcido silencio pero no por ello menos doloroso y traumático, la autora se cubre de una indiferencia que funciona como una coraza de hielo y callada furia.

Un libro, lejos del resentimiento justificado, que nos ayuda a entender los comportamientos humanos más inexplicables, horrorosos que tenemos tan cerca de nosotros.