S. García Viernes, 10 de mayo 2024, 22:56

'El reino de los ciegos' parte de un presupuesto bastante improbable, el de que tres desconocidos acepten ser nombrados albaceas de la herencia de ... alguien de quien no han oído hablar. Y, sin embargo Louise Penny me ha conquistado con una novela que hace la número 18 de una serie en la que yo nunca me había adentrado y donde consigues manejarte aun sin un fondo en el que hacer pie. El secreto está en Armand Gamache, el superintendente jefe de la Sûreté de Quebec, un hombre que tiene sus propios problemas pero que se conduce con una flema envidiable aunque el suelo parezca a punto de abrirse bajo sus pies. Porque en esta obra se entrelazan dos tramas: la del legado que puede destruir una familia a poco que intervengan la codicia y la desesperación; y la de un traspiés policial que desencadena una operación antidroga ante la amenaza de que un veneno cien veces más letal que el fentanilo inunde las calles de Montreal, llevándose por el desagüe la carrera de Gamache.

