Refugio en Nueva York

En su primera edición en inglés, este 'Ficcionario americano' de Dubravka Ugresic llevaba un título distinto ('¡Tenga un buen día!') y un subtítulo que, pretendiendo ... ser descriptivo, conseguía ser irónico: «De la guerra de los Balcanes al sueño americano». Completando un circuito desconcertante, en las librerías de Reino Unido el libro fue directo a la sección de humor. Fue aquel un curioso destino para un texto esencialmente amargo que nació de una guerra y terminó reflejando «el cruce inquieto de mundos paralelos» al que se vio abocada su autora cuando en 1991 las bombas comenzaron a caer sobre Zagreb. La vida de Ugresic se dividió entonces violentamente entre la realidad de su hogar destruido y la necesidad de hacer un nuevo hogar de los Estados Unidos, el país en el que terminó refugiándose. Esa disociación es el núcleo de este texto que adopta una leve apariencia de diccionario y resulta al tiempo desolador y satírico (incluye una reflexión teórica sobre la superioridad del bagel sobre el dónut) mientras esquiva de un modo inflexible cualquier conclusión edificante. Al final, tras los años de guerra y exilio, Ugresic conseguirá sentirse extranjera en Nueva York y también en Zagreb, su ciudad.

Combinando una mirada propensa a la desmitificación con una ironía demoledora y balcánica, la autora intenta explicarse la vida estadounidense a partir de la realidad más cotidiana, que va desde las tiendas del barrio a la fiebre por el footing o la extrañeza de ver a Jane Fonda anunciando aparatos de gimnasia «con la misma seriedad con la que protestaba contra la guerra de Vietnam». El ejercicio es irregular, reiterativo y algo deslavazado, pero alcanza grandes momentos. Por ejemplo, ese en el que Ugresic detecta que los estadounidenses elaboran una oscura y exótica mitología yugoslava a través de las imágenes de la guerra mientras ella lo que reconoce en esas imágenes es a sus compatriotas disfrazados de Rambo e inspirándose en la mitología americana de las películas de acción. El mecanismo que propulsa la reflexión es siempre el desajuste, el desplazamiento. El papel de Ugresic como testigo es el de la pieza que no encaja. Y con razón. Arrastrada por la furia de la historia y tras perder un país, llega al lugar en el que acaba de decretarse el fin de la historia: un paraíso consumista en el que perder cosas no tiene importancia porque todo se puede reponer. Que tras la demolición aún brille entre los restos una declaración de amor a una ciudad dura, imprevisible e inexplicable da cuenta del peculiar talento de la autora. «De todas las ciudades del mundo en las que he estado», escribe Ugresic, «Nueva York es en la que menos sola me siento».