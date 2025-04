Refranes, sabiduría popular

Los seres humanos, sociables por condición propia, ven inducidos a establecer con sus congéneres relaciones múltiples que deben regirse por reglas más o menos explícitas. ... A la vez que cuidan de ellos mismos y de los suyos, tienen que enfrentarse a la naturaleza para conseguir los medios necesarios y mantener la salud, según estaciones y fenómenos atmosféricos típicos, adversos a menudo. Si, además, creen en seres superiores, procuran ganarse su benevolencia con fórmulas varias.

Todos los pueblos han ido constituyendo así un patrimonio normativo, sabiduría popular que se esfuerzan por trasmitir a las nuevas generaciones. Hasta el descubrimiento de la escritura, ese conjunto axiológico se mantuvo por la literatura oral. Son numerosas las expresiones tradicionales así labradas y que, para su más fácil aprendizaje, suelen utilizar recursos nemotécnicos como los pareados, palíndromos, paranomasias y otros similares, siempre en concisas expresiones. El refrán es sin duda el hallazgo más feliz. Junto a él, otras creaciones lingüísticas con las que a menudo se le confunde, como proverbios, sentencias, aforismos, dictados tópicos, moralejas, o «cantares y decires».

De todo hay en esta deliciosa obrita de Molina Bolaños (Mérida, 1968), aunque sus cien entradas se acojan al título más relevante. Profesor de Filosofía en el instituto Vegas Bajas de Montijo y residente en Valdelacalzada, donde es conocido como animador sociocultural infatigable (organizador de conciertos, recitales poéticos, teatros, conferencias, presentaciones de libros, mesas redondas), se suma a la lista de escritores extremeños adictos a la paremiología, entre los cuales es imposible no recordar a Sorapán, médico de la Inquisición; Gonzalo Correa insigne lexicógrafo; al historiador y etnógrafo Ramón Matías Martínez; al príncipe de los bibliógrafos españoles, Antonio Rodríguez-Moñino o al humilde, pero laborioso veterinario de Oliva, Emilio Díaz. Como todos ellos, Molina alude frecuentemente a la resonancia que las expresiones recogidas encuentran en poblaciones de nuestra región.

Los 101 refranes aquí ahora recogidos en cuidado volumen, han ido proponiéndose por el autor a sus numerosos lectores a través de dos blogs, 'Desde el campanario' y 'Valdelalcalzando'. Cada semana, según el discurrir de la cronología y con atención especial al año litúrgico (tosantos, adviento, navidades, cuaresma, pascua, Corpus, San Juan, etc.) Molina apelaba al refranero clásico, con el oportuno comentario de cada cita con el fin de reflexionar en voz alta ante sus numerosos lectores. Para cada ocasión, no solo adjunta las explicaciones etimológicas, históricas, literarias o religiosas pertinentes, sino que va insistiendo en la posible vigencia de la expresión elegida (el procès, la Gürtel y los ERE', el covid, el papa Francisco). La fundamentación judeocristiana de la cultura europea explica las numerosas alusiones a pasajes bíblicos y festividades religiosas, si bien no faltan referencias a los grandes clásicos e incluso de otras confesiones.

Licenciado en Filosofía, Humanidades y Teología, con masters en Comunidades Europeas y Derechos Humanos, más el dominio de los medios digitales, a Molina no le resultan difíciles estas labores. Añadamos que las realiza con un sobresaliente sentido del humor; un punto de suave ironía y ese toque de escepticismo nada dogmático que resume el 'En fin' de cada página. Con sobriedad e incluso delicadeza, no dejan de aparecer apuntes críticos contra instituciones políticas y eclesiásticas, clases sociales, partidos políticos, medios de comunicación y otros partícipes del poder establecido.

Esta segunda edición, corregida y aumentada, incorpora un audiolibro que permite escuchar íntegramente los contenidos, facilitándolos a personas invidentes o con dificultades. La periodista y extremeña Susana Mangut Ponce de León ha puesto voz a la locución, con los arreglos de Dani Luna. La patrocina la Fundación Primera Fila por la Integración de Colectivos en Riesgo de Exclusión Social de Extremadura. Plácido Ramírez pone un empático prólogo resaltando que la sombra del Quijote, tan proclive al uso del refranero, continúa siendo alargada.