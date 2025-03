Recuperar y crear memoria

Es interesante los mecanismos de recuperación de la memoria de Yaima Carrazana (Santiago de Cuba, 1981) y Loidys Carnero (La Habana, 1982). Así, sobre la ... base del re/visionismo de las vanguardias históricas, en concreto del «neoplasticismo» de Mondrian, epítome de la pintura no subjetiva y origen –junto al constructivismo– de las derivas geométricas, presentan su 'Maison d'Artiste'. Y lo hacen en la galería Ángeles Baños, donde con anterioridad, con el proyecto 'Plano en disolución', Yaima se «apropiaba» de Malévich, ofreciéndonos un discurso en torno a la pintura que remite a sí misma.

Espacios domésticos. Recuperación, y al mismo tiempo creación de memoria... El choque de culturas que supone para Loidys y Yaima vivir en Holanda se pone de relieve en forma digamos de «sorpasso» en cada nueva itinerancia de 'Maison d'Artiste'. Sucede en la instalación 'Silla De Ligt', Heesterveld 28, diseñada por Rietveld, que fue construida por ellos mismos (tutorial 'Do it yourself') acompañada además de una reproducción fotográfica a tamaño real, simulando el espacio de su cocina trasladado al espacio galerístico.

Objeto retocado. De igual modo, una versión del mueble Elling Buffet (1919), también de Rietveld, pero modificado en bar doméstico, conforma esta renovada 'Maison d'Artiste'. Asistimos pues a la conexión entre lo funcional y el contexto específico, lo decorativo y su influencia en los estilos de vida. Una «maison», en definitiva, muy bien ahormada en términos discursivos.