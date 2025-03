Recuerdos de un tiempo perdido

ELENA SIERRA Sábado, 21 de enero 2023, 11:29 Comenta Compartir

Se empieza a leer con prevención, o con precaución, o con la mosca detrás de la oreja si se quiere, esta novela de autor ucraniano ... porque, las cosas como son, si en la solapa todo son loas y hasta ahora a nadie le había parecido que mereciera traducción al castellano, bueno, la cosa escama. Los reparos desaparecen pronto: Serhiy Zhadan ha logrado transmitir en 'Orfanato', escrita varios años antes de la guerra que comenzaba en febrero de 2022 pero sin duda conectada con ella –está ambientada en la región del Donbás en 2014–, la locura de la guerra para la población civil. Puede que la vida antes no fuera una maravilla, tal y como se va dejando caer entre las páginas gracias al recuerdo del protagonista, el maestro Pasha, pero al menos no te pegaban un tiro al salir a la calle, tenías con qué calentarte, podías comunicarte con los tuyos y las estaciones y los sótanos no estaban llenos de personas preguntándose qué van a hacer ahora, a dónde irán. Y podías discutir con el vecino si eras ruso o ucraniano, cuál podía ser tu bandera, en qué lengua expresarte, qué es el invento ese del ucraniano (que Pasha enseñaba en la escuela), pero no vivías en un constante «de los nuestros o de los vuestros» que puede costarte la vida.

Orfanato Serhy Zhadan Traducción: Andrei Kozinets. Editorial: Galaxia Gutenberg. 319 páginas. Precio: 22,50 euros. (ebook, 14,99 euros) El recorrido que hace Pasha por una ciudad destruida que cambia de manos, en busca de su sobrino, lleva a pensar a veces que en realidad está vagando por el infierno, o al menos por el limbo. Que ya no hay nada que hacer ni lugar al que ir. No hay donde volver, eso desde luego. El suyo es un errar eterno al que de vez en cuando, menos mal, le salpican imágenes poéticas.

