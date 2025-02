Leonés afincado en Badajoz desde ya casi siempre, José Luis Álvarez acredita una obra poética tan delicada y discreta como sólidas son su formación lingüística ... y literaria y su impecable labor investigadora. Títulos anteriores como 'Bajo el signo de los ojos', 'El emblema del agua', 'Como en un espejo' o 'Sobre aguas y arenas' nos dan idea ya de un camino poético bien trazado y sostenido. Se agrega ahora este 'Oliva de olvido', pleno de referencias culturales y resabios clásicos magistralmente enhebrados para sustentar un arraigado edifico poético donde teoría y práctica se dan la mano para conducir al lector por un viaje que va más allá de las limitaciones lógicas del lenguaje como medio de expresión de esa interioridad efervescente y llena que busca trascender la deriva lógica de la imparable edad.

Cuenta el poemario con un luminoso epílogo que –de tan bien trazado– acaso mereciera el más meritorio papel de prólogo; pero el autor ya es perro viejo en estos lares y tal vez presienta el habitual salto del mismo para que el lector ávido se adentre inmediatamente en el contenido poético cayendo en la tentación de prescindir de él. Para evitar tan craso error lo coloca al final donde (dado su carácter de tan complementaria como obligada lectura) vamos a encontrarnos con las claves que abren definitivamente para nuestra compresión el signo que los brillantes versos han ido marcando durante su recorrido. Hay quien, con toda justicia, considera que los poemas siempre han de sostenerse por sí mismos y todo intento de explicación no revela sino falta de confianza en la propia creación poética; sin embargo no creo que en este caso una aseveración así se mantenga y cumpla. En José Luis Álvarez confluyen siempre al unísono sus condiciones de poeta y estudioso y, aunque ya jubilado, no se ha desprendido del viso de tantos años de didáctica, de ahí que en estas páginas finales reflexione sobre el papel que la palabra atesora como medio de defensa contra el olvido inexorable y así poder recrear momentos, íntimos, particulares, recogidos, que le fueron conformando como persona: aquellos a quienes amó y ama, por ejemplo, y multitud de gestos y sensaciones experimentadas por un alma, por lo que se deduce, propensa a atesorar esas frágiles sensaciones que han pervivido pero ahora corren el inevitable riesgo de irse desdibujando hasta desaparecer.

Constituyen el libro casi sesenta poemas caracterizados por su amplia variedad métrica, un corolario evidente de las múltiples y atinadas lecturas de nuestro autor, toda vez que el regusto clásico de los mismos es preponderante: bien atendiendo a las formas populares (cantares, coplas, seguidillas) como adentrándose sin complejos en las formas más cultas y dificultosas (décimas –muy abundantes–, algún soneto) sin que falten tampoco concesiones a poéticas foráneas (haikus, sobre todo, con los que demuestra un ajustado dominio y una especial comodidad, pues constituyen el marco más repetido y, por ende tal vez preferido para la expresión) y las formas menos delimitadoras de los versos blancos y los versículos; como si un manual de uso métrico se tratase.

Únase a cuanto decimos ese mencionado regusto clásico del que hacen gala los textos; no se debe a ninguna voluntariedad arcaizante, antes al contrario, se incardina perfectamente en el poema hasta lograr un todo indivisible; como simple muestra valgan las acertadas citas que sostienen los poemas que se agavillan en la primera parte del libro, 'Comienza el viaje'; ¿quién mejor que uno de los periplos poéticos más importantes de la historia de la literatura, como es 'La Eneida' para irlo pautando?

Es la segunda parte la más extensa y, tal vez, la más definitoria; no en vano lleva por título la palabra que mejor sintetiza, no ya el poemario en sí, sino quizás la trayectoria de nuestro autor y de los mejores poetas que se precien: contemplación, o lo que es lo mismo: esa exigible capacidad para interiorizar y meditar sobre aquello que nos llega por nuestros sentidos y ahora se remansa en la memoria y vuelve a bullir en la llamada del poema. Imágenes de la infancia (los animales del campo: jilgueros cantando, bulliciosas lagartijas; la nieve inmaculada) se enredan con los primeros deliquios amorosos y se conjugan formando parte de poemas que se llenan de presente jubiloso, pues aparecen dedicados a los nietos, el futuro que dejamos orgullosos tras una vida discreta pero plena. Espigamos recuerdos, recabamos impresiones y nos dejamos arrullar por el latido perenne de esos textos amigos que siempre nos reconfortaron. Y aunque «te vas hundiendo en la historia / tú solo en tu soledad / sin hallar la escapatoria» nos reconforta el consuelo: «En los surcos del poema / el trigo de la palabra / espera la primavera». ¿Qué si no?