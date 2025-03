Me llama la atención la actualidad de la gráfica de Ben Shahn (Kaunas, Lituania, 1898-Nueva York, 1969), un artista poco conocido en nuestro país, ... al que el Museo Reina Sofía dedica esta interesante retrospectiva, titulada 'De la no conformidad'. El número de carteles es amplio, hay que decir al respecto que Shahn se formó en litografía, y ese modo de hacer también afectó a su pintura. Por otro lado, le bastó unas pocas clases con Walker Evans para aprender rápidamente los rudimentos de la fotografía.

Figuración. No deja de ser sorprendente que en pleno expresionismo abstracto americano Shahn abanderara una figuración que él mismo definió como «realismo personal», teñido, como veremos, de conciencia social. En unos de los vinilos leo, en palabras del propio artista, que «la no conformidad es el requisito básico para la creación artística, pues es la condición necesaria para el buen pensamiento y, en consecuencia, para el crecimiento y la grandeza de un pueblo. El estado de salud de una sociedad se mide por el nivel de no conformidad que contiene, y que tolera».

Polarización. Toda una declaración de principios que hace extensiva a su obra, cuyas «no conformidades» se despliegan a lo largo de varias salas en las que descubrimos su compromiso con la discriminación, los totalitarismos, el desempleo, el militarismo, el armamento nuclear, los cambios políticos en Estados Unidos... Para Laura Katzman, comisaria de la muestra, «la obra de Shahn podría resultar pertinente para cualquier generación posterior, pero parece haber adquirido una nueva urgencia en el clima político de gran polarización que impera hoy dentro y fuera de los Estados Unidos, en un momento en el que la política convencional ha experimentado una transformación radical».