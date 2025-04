El realismo alucinado de Elena Garro

«Lo único que hay que imaginar es lo que no existe», le dice un personaje a otro en esta novela recuperada de la escritora ... mexicana Elena Garro, que durante muchos años cayó en el olvido pero debería haber aparecido siempre como parte integrante del famoso 'boom' latinoamericano y del realismo mágico.

Los recuerdos del porvenir Elena Garro Editorial: Cátedra. 476 páginas 22.50 euros.

Aunque lo suyo va un poco más allá de ese realismo mágico, hay algo que no es literatura sino reflejo de una creencia o de una manera de entender el tiempo y el espacio, la de los indígenas con los que Garro se crio, que hace posible todo... hasta imaginar lo que sí existe o existió. Un ejemplo es la mezcla de épocas y de situaciones sin transición: habla un hombre en su salón y, de repente, una palabra o un olor lo devuelve a la infancia y a algo que vivió entonces; una conversación aquí y ahora salta sin más a otro lugar y momento de manera que la información ya no la dan quienes comentan sino quienes lo vivieron; lo que pasó sigue vivo no solo en el recuerdo sino en la piel de los protagonistas –por ejemplo en la de esa niña secuestrada por un militar para ser convertida en su amante–.

Y el narrador no es persona, sino pueblo (paisaje, roca, campo, que permanece pase lo que pase), y ejerce de coro de una tragedia clásica. Así, Garro relata una época de su país –la Guerra Cristera– que es en realidad muchas épocas, con los mismos abusos siempre sobre las mismas personas, con los mismos miedos, en un continuum que tiene mucho de realismo y mucho de alucinación.