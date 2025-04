Ray Loriga o 'la duna mágica'

En 'Los vencejos', la novela que Fernando Aramburu publicó en 2021, el protagonista anunciaba su deseo de suicidarse en el plazo exacto de un año. ... La paradoja que albergaban las setecientas páginas en las que se estiraba esa espera presentaban la desconcertante paradoja de que el presunto suicida dormía a pierna suelta. Quizá aquel caso se hacía eco de una banalización de la muerte que flota en nuestra sociedad como un fenómeno atmosférico. Quizá es esa misma banalización la que ha deseado plasmar Ray Loriga en su última entrega narrativa, que, titulada 'Cualquier verano es un final', narra la relación de dos amigos y la de ambos con la muerte, que afecta a los dos de maneras opuestas.

Cualquier verano es un final Ray Loriga. Editorial: Alfaguara. 242 páginas. 19,90 euros

Yorick, el que comparece desde la primera página como narrador en primera persona, acaba de salir directamente de ella debido a la intervención quirúrgica de un tumor cerebral que lo mantuvo clínicamente muerto durante dos minutos en el quirófano. Luiz, al contrario, está más sano que una lechuga, pero cree que no merece la pena seguir viviendo y ha decidido ingresar en una institución suiza que ofrece a sus clientes un servicio eficiente de eutanasia legal. Ambas situaciones no presentan, sin embargo, en la novela nada que se parezca al dramatismo que cabía esperarse en uno y otro caso. Luiz le espeta de pronto a su amigo: «¿Me crees capaz de matarme en serio?». Y, acto seguido, compara su luctuosa iniciativa con la visita a un parque de atracciones en el que uno puede subirse a una noria y luego bajarse. A su vez Yorick abre fuego en la primera página del libro haciendo a los lectores una banal confesión que no parece precisamente la que estos podían esperar de un recién resucitado: «Les contaré lo peor que me ha pasado: confundir, en un sueño, una oca con un alce después de haberme obsesionado durante muchos días y sus correspondientes noches con un poema de Elizabeth Bishop».

La banalización de la muerte, que en realidad es una nota recurrente a lo largo de las 242 páginas que tiene la novela, resulta aún más desconcertante si se tiene en cuenta el hecho de que Yorick es un 'alter ego' del autor y que la experiencia clínica de la que habla posee una veracidad autobiográfica. En efecto, Ray Loriga ha tenido que someterse a la extirpación de un tumor cerebral que le ha privado de la visión de un ojo y del que nos brinda abundante y detallada información, a través de su personaje, en el libro. Yorick anda en el ecuador de la cincuentena (su edad coincide también con la de Loriga) y vive holgadamente de una editorial de obras clásicas dirigidas al público juvenil que ha logrado levantar gracias al dinero de una tía fallecida al caer por las escaleras de un cine, accidente del que le acusan a él unos desheredados y envidiosos primos.

No estamos ante un editor emprendedor y sacrificado sino ante alguien que trata de vivir del mejor modo con el menor esfuerzo. El esfuerzo en la editorial lo pone Alma, la dibujante, de la que Yorick está y no está enamorado. Este dubitativo aspecto es una constante en el narrador y en el texto que afecta a la propia identidad y que recuerda al 'No soy Stiller' de Max Frisch: «Me llamo Yorick (bueno, en realidad no, pero en realidad sí)...». En realidad y pese a que la muerte es el anunciado tema de la novela, puede decirse que toda esta es un ejercicio persistente de desdramatización empezando por su registro narrativamente ligero. La propia amistad de Yorick con Luiz queda insinuada como una modalidad de amor, pero no estamos ante el caso de una relación homosexual. Ambos amigos se besan a menudo, pero «siempre en partes legales del cuerpo».

Otra referencia literaria que se advierte de modo ineludible en esta dubitativa, titubeante e incluso zigzagueante novela es 'La montaña mágica' de Thomas Mann. Como el joven y difuso ingeniero naval Hans Castorp visitaba a un primo suyo enfermo de tuberculosis en un sanatorio de los Alpes suizos, Yorick visita a su amigo en una residencia llamada Omega, situada al sur del gran lago Constanza. Y, como aquella visita se convertía en una alegoría de la vieja Europa y de la forma de vida a las que pondría fin la Gran Guerra del 14, la novela de Loriga amaga con levantar también acta de un mundo igualmente en trance de desaparición o de transformación en una de esas distopías en las que este autor ya hecho incursiones a lo largo de su trayectoria creativa. Pero esa distopía se dibuja y se desdibuja a la vez. Digamos que 'Cualquier verano es un final' se acerca, más que a 'La montaña mágica', a una duna cualquiera.