Sin rastro de la mujer misteriosa

Todas las historias de Patrick Modiano siguen coordenadas similares. Siempre hay una serie de personajes principales, entre quienes se encuentra a quien se busca y ... al que emprende esa búsqueda con paciencia y la fe del carbonero, pues aunque lo vea todo negro no ceja en su empeño y no para hasta cumplir su objetivo. El caso de 'Tinta simpática' es uno de esos llevados al extremo, porque la relación que une a los dos protagonistas es tan superficial en apariencia que se generó hace décadas y sin conocerse; el buscado ni siquiera alcanzó a saber que estaban tras sus pasos.

En esta situación el buscador es Jean Eybe, que recuerda cómo en su primera juventud llegó a trabajar en la agencia de detectives de Hutte, que le puso al corriente de la desaparición de una chica llamada Noëlle Lefebvre. Queda bastante claro que no se trata de un suceso violento. Casi nadie se pregunta dónde puede haber acabado y algunos vecinos y conocidos lo que hacen es aportar teorías vacías o escasas de detalles que en más de una ocasión amenazan con convertirse en callejones sin salida.

Eybe, una vez abandonada la profesión detectivesca, resucita su vocación varias veces a lo largo de los años con este motivo y en la narración de esos intentos consiste la trama de la novela. A estas alturas de su vida ya se mete en el fregado por voluntad propia y curiosidad.

Poco (parece que) le cuesta a Modiano urdir esta tramoya, alrededor de la cual se mueven los caracteres que el lector distingue desde su perspectiva como dudosas rutas trazadas en un mapa. Enseguida empiezan a circular y encontrarse sin cita previa en cafeterías, esquinas, mercerías de barrios distantes o avenidas desiertas que se llenan de viandantes cuando los empleados finalizan los turnos de tarde. Con los pocos datos que le son asignados al comienzo de las pesquisas, el antiguo detective cree discernir una pista en el apartado de correos de la persona extraviada. No consigue mucho porque ya ha dejado de frecuentar esas señas. A cambio, da con Gérard Mourade, que coincidió con ella en una academia de artes escénicas a la que ambos acudían. Y lo más importante, logra que este actor dramático primerizo le lleve hasta la vivienda donde Noëlle Lefebvre residía con su esposo. Jean Eybe toca todas las puertas, las que se le ocurren a él y las que no se le ocurrirían a nadie; cruza los años y las recónditas callejuelas de París como ríos navegables al alcance de cualquiera; y no deja de insistir, aunque sean innúmeras las huellas que le lleven detrás de sombras que el azar se ha llevado por delante confusa y oportunamente.