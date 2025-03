El rastro del dinero

No todo lo que nos cuentan José María Olmo y David Fernández en 'King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I' ha sido ... nunca contado. Muchos de los datos que aquí se reúnen ya habían sido anticipados por El Confidencial, El Mundo o incluso El País o el Abc, pero asombra verlos reunidos, enlazados, configurando el retrato de uno de los personajes más inverosímiles de la historia contemporánea.

De sus negocios particulares solo conocemos –gracias a la justicia suiza, quién se lo iba a decir– una pequeña parte, pero esa muestra basta y sobra para colocarle en la lista de los mayores depredadores del siglo XX. Ni Ceausescu o Trujillo lograron reunir semejante fortuna ni Mussolini una tal colección de amantes. Pero esos personajes, de final ciertamente más desafortunado, fueron dictadores, mientras que Juan Carlos de Borbón ocupó la jefatura del Estado en un régimen democrático. ¿Cómo fue posible que gozara de una impunidad total en casi cuatro décadas y casi total tras verse forzado a abandonar un cargo en principio vitalicio?

Dos fueron las razones principales. Una de ellas tenía que ver con un perverso mecanismo de defensa de las instituciones surgidas tras la dictadura. Se pensó que «investigar al monarca o cuestionar los comportamientos de su esfera privada ponía en riesgo la estabilidad de todo el sistema y abría la puerta a los fantasmas del pasado». A esos motivos 'patrióticos', se unieron otros bien diferentes: «Moverse por sus inmediaciones permitía, tarde o temprano, obtener algún tipo de beneficio económico. A veces, en forma de chivatazo sobre una privatización o una oportunidad de inversión en el extranjero. En otras ocasiones, involucrando al propio rey en las operaciones para garantizar el éxito. Cuanto más cerca estaba alguien del jefe del Estado, más beneficiosa podía resultar su influencia y más motivos encontraba ese individuo para protegerlo».

Gracias a la justicia suiza y a los fiscales españoles que trataron de protegerle de las posibles consecuencias penales de sus irregularidades con el fisco, podemos seguir con fiabilidad el rastro de una parte de la fortuna de Juan Carlos de Borbón. Los autores de esta modélica investigación no dejan escapar ninguna pista y los leemos como si se tratara de una novela policíaca, pero una novela sin ficción, por muy increíbles que resulten algunas de las peripecias.

Gracias a la justicia inglesa, que aceptó la demanda por acoso de Corinna Larsen, examante del rey, podemos conocer con fiabilidad el comportamiento personal de quien forma parte de la historia de España y de otras historias menos honorables, y no solo eso, sino también queda como evidencia irrefutable que puso al servicio de sus intereses particulares a instituciones públicas como el CNI, cuyo director, el general Sanz Roldán, actuó para defender a su amigo y señor como si dirigiera una empresa privada de seguridad al margen de la ley.

No sorprenden demasiado las tropelías del anterior jefe del Estado, que ya no niegan ni sus defensores (se limitan a decir que la Constitución impide investigarlas), sino la cantidad de cómplices, con nombre y apellidos, que sacan a la luz José María Olmo y David Fernández. ¿Nadie piensa querellarse por calumnias? ¿Temen acaso que pueda ello pueda contribuir a airear lo que aquí se cuenta y dar origen a una investigación como la que, con bastantes menos indicios, se llevó a cabo sobre la familia Pujol?

Una anécdota menor de las muchas que se cuentan en el libro. En 2012, el escándalo de los pagarés de Nueva Rumasa, emitidos por la familia Ruiz-Mateos, llevó a registrar su casa y oficinas. Se encontraron listados de las personas más ilustres del país a las que enviaban habitualmente regalos. A las mujeres solía enviarse un bolso de Carolina Herrera. La mayoría, en los últimos tiempos, dada la mala imagen del clan, lo devolvía. Pero tres de las destinatarias nunca devolvieron los bolsos: la reina Sofía y las infantas Elena y Cristina.

A Vicente García-Mochales, teniente coronel de la Guardia Civil, y jefe de seguridad del rey emérito, diversos correos electrónicos –que se reproducen– le implican en el manejo del dinero negro con el que se pagan los viajes privados del monarca. ¿No se querellará? ¿No se iniciará una investigación de oficio sobre el asunto?

Los datos, los nombres, las precisiones que no dejan lugar a dudas, se acumulan en el libro, pero también hay lugar para dos o tres anécdotas noveleras que podemos creernos o no. En 1989, desaparecieron dos cuadros del Palacio Real que se conservaban en una parte a la que no tenía acceso el público: el único fragmento que se conservaba de un retrato de Velázquez (reproduce la mano de Fernando de Valdés, arzobispo de Granada) y una obra de pequeño formato de Carreño Miranda. No había signos de violencia, nadie se explicó entonces –ni después– cómo pudieron robar los cuadros, ni qué se hizo de ellos. Pero parece que Sabino Fernández Campos, el hombre que susurraba a los periodistas, sí sabía algo de ellos. Poco antes de fallecer, contó que los había visto en casa de una de las amantes del monarca. Como no se dan nombres, podemos no creérnoslo.

Pocas dudas hay en cambio de la colección de relojes y de coches, y del método para hacerse con ellos, ni de su fidelidad a las Joyerías Aldao (las favoritas de Carmen Polo) ni de la historia de las dos prodigiosas esmeraldas que, a comienzos de 2011, cuando intentaba reanudar su relación, le regaló a Corinna Larsen. Quiso ella convertirlas en pendientes y las envió a una de las mejores joyerías del mundo, Gembel Company, radicada en Amberes. Quien quiera saber lo que ocurrió después (todo digno de un intrigante telefilme) que lea este libro asombroso. En él se vierte la sombra de la sospecha –y a veces algo más que la sospecha– sobre los que estuvieron cerca de un hombre que se sintió pronto por encima del bien y del mal, un hombre que corrompía todo lo que tocaba. Y mientras tanto los ciudadanos de una 'democracia avanzada' –o eso dicen– aplaudíamos y la justicia miraba para otro lado.