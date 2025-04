Una propuesta subyugante

ENRIQUE GARCÍA FUENTES Viernes, 16 de junio 2023, 23:23 Comenta Compartir

La lectura fascinaba a Francisco de Goya'; así de declaradamente comienza este interesantísimo libro. Y para el sostén de tan escueta como terminante afirmación Luis ... Martín-Estudillo no se limita a ir glosando y estudiando casi milimétricamente cada cuadro, dibujo o apunte del pintor aragonés donde la presencia de libros o actos varios de lectura pública o privada se plasmen o se sugieran (que ya de por sí sería una tarea tan estimulante como válida tanto para neófitos como para entendidos) sino que cada una de sus agudas elucidaciones le van dando pie para ir configurando un extenso fresco que, partiendo de los lienzos de Goya, configura el apasionante y contradictorio tiempo intelectual que conocemos como Ilustración. Por eso quien esperara un simple prontuario artístico reservado solo a los muy entendidos o entusiasmados en la obra del pintor (de quien tengo que confesar que nunca me he encontrado particularmente entre sus devotos) se va (nos vamos) a llevar la formidable sorpresa de situarnos ante todo un compendio que, sin erudiciones innecesarias, nos ofrece una cabal –y más que agradecible– visión de un periodo que quien ya pondera valorará desde una dimensión nueva y el que desconoce empezará a encontrar digno de estudio y aprovechamiento y hasta puede que (toca confesarme) corrija antiguos prejuicios y se sienta mucho más motivado para, en su caso, hasta cambiar de opinión.

En el mismo título de la obra se unen los dos sintagmas sobre los que, por junto y por separado –pero sin perder casi nunca la conexión– pivotarán las reflexiones aquí vertidas. Una pequeña introducción sirve para que el profesor gallego coloque y certifique en Goya esa condición de pintor (de artista, de ser humano al completo) interesado en este fenómeno de la lectura que, como veremos en los capítulos a continuación, gracias al impulso que la imprenta adquiere en el siglo XVIII, se convertirá en un fenómeno de masas al que puede acudirse desde muy diferentes –y en realidad, apasionantes– puntos de vista. Y, por otro lado, de su interés por lo escrito, refrendado en que muchos de los ejemplos aquí seleccionados sean obras en las que, aparte de lo pintado, hay un título explícito a veces en la misma superficie del lienzo. De cuatro partes consta este lúcido análisis de la lectura que, con perspicacia contrastada, se va poniendo en relación con diferentes ámbitos con que aquella interacciona. En cierta medida lo que realmente termina por relacionar pintura y literatura es más el hecho del origen estricto de la palabra «literatura», o sea, el conjunto de lo que se escribe, y el proceso que culmina entonces cuanto se ha escrito: la lectura posterior. Y aquí aparecerán no solo libros, como mencioné arriba, sino cualquier papel, público o privado, sobre el que se hayan asentado unas letras, manuscritas o impresas, que conciten (o no) la atención de un lector o lectora individual, un conjunto de personas que, a un nivel político o personal, escuchan y hasta –acaso la parte más entretenida, por su carácter insólito, en este ensayo– toda una caterva de animales y seres monstruosos también dedicados al goce tanto de leer como de escribir. 'Lectura y política', la primera parte, hará hincapié, primero, en la curiosa, pero perfectamente explicada, reticencia de Goya ante la lectura en público, que, más que instruir, parece adocenar. Se pasa luego a un enjundioso estudio de una de las obras menos conocidas del autor aragonés, 'La junta de Filipinas', pero que se erige en epicentro de un soberbio análisis de un concepto que, por entonces, empieza a ser considerado: el aburrimiento. Se termina pasando revista a cuadros dedicados a prohombres relacionados con lo dicho y mencionando sesudamente el alcance político de tanta lectura como circula en la España de entonces. El que firma, sin embargo, se queda con los tres capítulos restantes, resultado de ese proceso que va de lo general a lo particular. Leer en soledad, asunciones varias de cuanto se lee, un jugoso capítulo referido al alcance erótico y sensual de la lectura, tanto en hombres como mujeres, con un singular aparte del hombre que disfruta mirando a la mujer leer, y una excelente disertación sobre animales y monstruos que leen (buena parte del material pictórico escogido proviene de los inmarcesibles 'Caprichos' de Goya). Pone colofón a este, repito, más que curioso trabajo, la sentida propuesta de ejemplificación de la simbiosis de pintura y literatura, plasmada en un convincente análisis del conmovedor cuadro de Goya 'Autorretrato con el doctor Arrieta'. Permítaseme la pedantería o, si se quiere, la cursilada, pero cuando uno se enfrenta a un terreno que desconoce y se lo van mostrando de manera tan amena como sabia y perfectamente contrastada, aquí con los cuadros que sirven de referentes de cuanto se dice, experimenta esa, a veces olvidada, sensación de aprender que tanto nos satisface. Es lo que proporciona con creces esta magnífica obra.

