Hasta pronto

Se cerró, ya lo dijimos en estas páginas, la valiente colección que Marino González y Elías Moro han ido llevando a cabo durante estos últimos ... cuatro o cinco años, bajo el título de 'Lunas de Oriente', en la editorial emeritense De la luna libros. En ella se nos han ido dando rigurosos inéditos de obras narrativas firmadas por autores extremeños de lo más granado de esta condición, uniendo en ella nombres con más de cuarenta años de ejercicio al lado de otros noveles que han empezado a descollar en este campo. Como todo en la vida, en la selección efectuada caben opiniones para todos los gustos y talantes. Partiendo de que el deseo capital de los editores fuera haber hecho un pleno de veintiocho aciertos (sale un libro por cada letra del abecedario) serán los lectores los que diriman (más bien, hayan ido dirimiendo) sobre el mencionado aserto. Partamos también de que no siempre podemos dar en la diana cuando disparamos y, como siempre, habrá quien piense que sobra alguno y que cualquier otro (que los hay) podría haber ido en su lugar. Pero eso ocurre siempre, no hay que preocuparse.

La huella luminosa y amarga de vivir. Jesús Álvarez Gómez Editorial De la luna libros. Mérida, 2022. 120 páginas. 15 euros

El infierno comunica. Rául Aragoneses Editorial De la luna libros. Mérida, 2022. 88 páginas. 14 euros.

Inevitable resulta establecer la comparación con el otro alarde editorial que los mismos «partners in crime» llevaron a cabo con la colección poética 'Lunas de Poniente', que trató también de tomar el pulso a la más y mejor reciente literatura extremeña contemporánea, esa vez desde el ámbito de la poesía. Pues, en fin, lo mismo que ocurrió en aquella, no queda más remedio que anotar en el 'debe' en la que ahora concluye la ausencia de escritores de la región hoy plenamente insertos en el panorama de la mejor narrativa española y que, sin embargo, por las razones que sean, no están recogidos aquí y se les echa de menos; no daré nombres, obviamente, porque cualquiera puede aportar sus propuestas, pero seguro que coincidiríamos en reclamar casi todos los mismos autores. Sí me apresuro a señalar que dicha posible frustración se atenúa notablemente con la presencia de otros narradores consagrados que, si bien en algunos casos no llegan a dar una obra acorde a la altura que sus publicaciones anteriores habían demostrado, sí cumplen, en general, con un papel digno y ponen de relieve que se mantienen en una línea de calidad incontestable. No se obstinen, tampoco pienso dar nombres aquí. Pero lo mejor de todo es que, al lado de aquellos ya consagrados, satisface enormemente la aparición de quienes, o bien no se habían decantado abiertamente hacia este ámbito de la narrativa de creación, o, de hecho, estaban comenzando su andadura en este camino y no sólo no desmerecen a su lado sino que, en algunos casos, ofrecen las muestras más afinadas, las perlas más valiosas de la colección. Otros, desgraciadamente no; justo es decirlo también. Nombres tampoco, lo siento, tampoco, pero estoy absolutamente convencido de que cada uno de ellos y de ellas se encuentra, si se busca, en algún compartimento estanco de los que he establecido. Sólo voy a citar a alguien por encima de todos y nadie, desgraciadamente, lo pondrá en duda: el muy llorado Carlos Reyman, que confirmaba con la obra aparecida en la colección, la estupenda deriva que su narrativa iba ganando con cada sucesiva entrega.

Cumplidamente me referí en su momento a esa redonda Z que ponía broche de oro a la colección, pero la entrega vino acompañada (práctica habitual en todos los casos) por otras dos. Y son estas a las que ahora me refiero. La letra de la incógnita, la X, es para Jesús Álvarez Gómez, de Villalba de los Barros; pero en este caso no cabe apropiarse de la consideración aludida puesto que la presumible incógnita no se refiere a lo que puedan dar de sí autor y obra: la trayectoria de este narrador ya ha sido reconocida con algunos premios anteriores y algunas de sus obras previas vieron la luz, entre otros lugares, en la Editora Regional Extremeña. Tal vez, entonces, la diatriba que la X plantea se deba a si el derrotero que seguirá en futuras entregas se va a centrar en ese tono lírico que caracteriza a las tres narraciones que aquí se compilan bajo un título manifiestamente mejorable; tres relatos más o menos extensos en los que el tono, ya digo, poético y lírico, prima sobre una acción un tanto más detenida. Los tres relatos se impregnan de una indefinible melancolía, sobre todo el tercero, pese al tono zumbón que podría adquirir en algún momento de su transcurso. A lo mejor ese tono lírico que detectamos (y que tan eludido resulta en estos últimos tiempos) podría terminar de erigirse en categoría que identificase al autor dentro de las corrientes contemporáneas en las que se instale.

Por último, constatemos, o así me parece, que le queda bien la letra Y al emeritense Raúl Aragoneses pues, salvo alguna publicación aislada, esta es la primera entrega de fuste que aparece en su trayectoria. La evidente sugerencia de la copulativa que ofrece la letra nos permite ilusionarnos con que futuros trabajos vayan consolidando esta nueva singladura; eso sí, siempre que como, hace la mayor parte de los autores de microrrelatos, reduzca el abuso de los juegos de palabras. Que no es que esté mal en un relato, pero que cuando se repiten a lo largo de una colección pueden llegar a fatigar un tanto. Superada esta leve lacra cabe esperar obras más solventes de un autor que demuestra intuición e ingenio, facetas que, con el transcurso del tiempo, pueden llegar a situarle en un destacado lugar dentro de la narrativa de aquí y de fuera. Correcto cierre al final, entonces de esta benemérita colección de una editorial que ya viene anunciando irresistibles novedades a las que habremos de estar muy atentos.