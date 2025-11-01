HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Procesos electorales en el distrito de Alcántara

Compendio. Manuel Pedro Bernáldez recoge en su última obra la historia reciente de su pueblo a través de citas con las urnas

Manuel Pecellín

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Natural de Alcántara y residente en Madrid, Bernáldez ha desarrollado en la capital española una larga carrera como abogado. A la vez, ha ido componiendo ... una serie de publicaciones jurídicas, junto con varias obras de estudio y hasta de creación enmarcadas en el territorio nativo. Reseñé en 'Trazos' (20-III-2021) su obra Desde las aguas del olvido (Almería, Círculo Rojo 2020), biografía novelesca de Francisco de Aldana, el extraordinario poeta-guerrero, paradigma de los grandes renacentistas, a quien tiene como 'paisano', como a toda la poderosa saga de los Aldana. El autor vuelve al lugar de sus orígenes con este estudio, que introduce con su habitual lucidez y brillante pluma José J. Barriga Bravo.

