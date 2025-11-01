Procesos electorales en el distrito de Alcántara

Natural de Alcántara y residente en Madrid, Bernáldez ha desarrollado en la capital española una larga carrera como abogado. A la vez, ha ido componiendo ... una serie de publicaciones jurídicas, junto con varias obras de estudio y hasta de creación enmarcadas en el territorio nativo. Reseñé en 'Trazos' (20-III-2021) su obra Desde las aguas del olvido (Almería, Círculo Rojo 2020), biografía novelesca de Francisco de Aldana, el extraordinario poeta-guerrero, paradigma de los grandes renacentistas, a quien tiene como 'paisano', como a toda la poderosa saga de los Aldana. El autor vuelve al lugar de sus orígenes con este estudio, que introduce con su habitual lucidez y brillante pluma José J. Barriga Bravo.

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, elegido hace poco académico correspondiente de la Real de Extremadura de las Letras y las Artes, el autor se desenvuelve con prestancia para escribir esta crónica de los procesos electorales celebrados en aquel distrito rural durante el largo periodo que el titulo enmarca. (Recordemos que en el mencionado libro sobre Aldana se ocupó también del siglo XIX, cuando comienza la recuperación crítica del personaje).

Enclavado en la zona rayana con Portugal, estaba constituido por 17 municipios: Alcántara, Brozas, Carbajo, Ceclavín, Cedillo, Estorninos, Garrovillas de Alconétar, Herrera de Alcántara, Herreruela, Mata de Alcántara, Navas del Madroño, Piedras Albas, Salorino, Santiago de Carbajo, Zarza la Mayor, Villa del Rey y Valencia de Alcántara, pueblo éste el más importante. Por otro lado, Bernáldez se esfuerza para enmarcar en el contexto de la nación cuanto sucede en dichos lugares.

Lógicamente, durante más de un siglo de elecciones, son muchas las circunstancias, fórmulas y procedimientos con que se desarrollaron. Tres factores, sobre todo, inducen diferencias: votación según censo o sufragio universal (siempre de hombres, hasta la II República); distrito provincial único o por comarcas, según épocas, y signo del Gobierno central imperante en el país. No obstante, perviven rasgos seculares comunes que se repetirán con tozudez. El historiador documenta multitud de ellos, por lo demás, no únicos del distrito extremeño considerado: omnipotencia de los caciques locales, compra de votos, electores ficticios, pucherazos, rotura de urnas, escamoteo de papeletas, dificultad de acceso a las mesas, manipulaciones de actas, cunerismo, presencia abrumadora e las clases acomodadas (burgueses enriquecidos tras los procesos desamortizadores), seguimiento fiel de la política central, analfabetismo abstencionista y tantas otras corrupciones de un procedimiento supuestamente democrático.

Su detallada descripción hacen del libro «una crónica sobre comportamientos sociales y sobre el marco económico en el que se desarrollan unos acontecimientos que, ocurridos en la Corte, terminan por sustanciarse en un microcosmo rural arcaico y primitivo» (J.J. Barriga).

De gran interés resultan los apuntes biográficos que se proporcionan sobre muchos de los personajes que participaron, algunos de forma repetida, en los procesos electores. No pocos de ellos alcanzarían resonancia nacional, por razones diferentes. Recordemos la saga de los Montesino, vinculados a la Institución Libre de Enseñanza, como también lo estaría Cornelio Rubio; Gabino Tejado, discípulo predilecto de Donoso Cortés; los muy influyentes Garay Vitórica (fundadores de Hidroeléctrica Española); los componentes del clan chavista-moretista cacereño; los Chaves, Cedrún, Isern y Olivares, por no decir algunos antecesores del propio Bernáldez.

Todo ello adobado con multitud de sabrosas anécdotas, como la restauración del puente de Alcántara, roto desde 1809 (había claros intereses para forzar otras vías), el 4 de febrero de 1860, con ceremonias varias recogidas por el célebre fotógrafo Charles Clifford.

Tanto esfuerzo bien habría merecido una edición más cuidadosa, así como las oportunas correcciones de estilo y erratas.