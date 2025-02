Los primeros pasos de la mujer hacia la emancipación

Lola Núñez Martín Sábado, 20 de abril 2024, 15:31 Comenta Compartir

Tras una atractiva portada, resultado del buen hacer de la Editorial Renacimiento y del singular archivo fotográfico de la Fundación Ramón Menéndez Pidal, no encontraremos una biografía de María Goyri. No porque su vida no merezca suficiente interés, sino porque otro es el objetivo de ... su editora. Los textos que ahora se publican, elaborados principalmente entre 1892 y 1909, tienen formatos diversos, artículos, entrevistas, diarios, correspondencia, etc., pero una unidad temática: ilustran los primeros pasos de la mujer española hacia la emancipación social y económica, a través de la formación y el acceso a todas las profesiones.

Como «poco común» había calificado Emilia Pardo Bazán el caso de María Goyri, en el artículo publicado en la parisina 'Revu des Revues' en 1896. Poco común, porque las mujeres españolas que poseían una formación superior la habían adquirido, en su mayoría, de forma autodidacta, a través de bibliotecas familiares y estudios solitarios, ajenos a la enseñanza reglada. No fue hasta 1871, durante el breve reinado de Amadeo de Saboya, cuando Antonia Arrobas, natural de Talavera la Real, pudo por primera vez examinarse de las materias de segunda enseñanza en un instituto de Huelva. Las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX fueron decisivas para la reducción del analfabetismo en España que, en 1860, alcanzaba al 76% de la población y al 86% de las mujeres. La situación laboral era para ellas aún más precaria. Las mujeres habían trabajado siempre en el campo, y las obreras eran cada vez más numerosas en las zonas de incipiente industrialización, pero se trataba, en su mayor parte, de empleos poco cualificados y mal remunerados. Salvo en el reducidísimo ámbito del magisterio primario o las lecciones de música, la clase media consideraba el trabajo femenino una degradación. Apoyada en los textos de María Goyri, Susana Martín Zaforas, investigadora de la Fundación Menéndez Pidal, analiza, en una amplia introducción, clara y alejada de cualquier dogmatismo, seis aspectos que ha considerado claves para entender la importancia que los cambios en la sociedad española del cambio de siglo, tendrían en la mejora de la valoración intelectual y laboral de las mujeres. María Goyri experimentó, en primera persona, las dificultades que la condición femenina imponía al desarrollo de una carrera profesional, y defendió desde su sección en 'Revista Popular', el derecho de la mujer a formar parte de la vida intelectual y laboral española. El calificativo de regeneracionista, que la editora otorga al feminismo de María Goyri, obedece a varios motivos. El más evidente es la vinculación de Goyri a instituciones que consideraron la educación en general, y la femenina en particular, un motor para la regeneración de España. Goyri se tituló como profesora de comercio e institutriz en la pionera Asociación para la Enseñanza de la Mujer, fue colaboradora de la Institución Libre de Enseñanza, se graduó en la Universidad Central, y asistió a los cursos y conferencias de la Escuela de Estudios Superiores del Ateneo y, ya en el siglo XX, fue responsable docente de la Residencia de Señoritas y en el Instituto-Escuela. A la propuesta educativa, el proyecto regeneracionista unió la búsqueda de soluciones para los grandes problemas del mundo rural. María había conocido el mundo rural a través de su abuela Juana Vicenta, nacida en una familia de arrendatarios rurales vascos, y quiso reivindicar, como ya había hecho Concepción Arenal al proponer la inclusión de nociones de agricultura en los programas escolares de las zonas rurales, el papel que las mujeres deberían desempeñar en este ámbito, como ya lo estaban haciendo en otros países de Europa. Desde planteamientos más personales, María denunció la necesidad de una regeneración de la sociedad, comenzando por las propias mujeres, cuyo retraimiento social considera «insostenible e inadmisible». Fue especialmente crítica con las mujeres de la burguesía, por su desdén hacia el ejercicio de actividades laborales que les otorgaran autonomía económica, y por requerir para sus hijas una formación centrada en habilidades que les permitían alternar en los salones y conseguir un buen matrimonio. 2023, año del 150 aniversario del nacimiento de María Goyri (1873-1954), ha servido para recuperar su memoria, a través de exposiciones, conferencias y una amplia presencia en los medios. Esta edición de sus textos de juventud, en los que aborda la cuestión feminista, revela un aspecto quizás menos conocido de la obra de esta filóloga y pedagoga, defensora de la integración igualitaria de la mujer en la sociedad, cuya firme voluntad, libre de vanidad y egocentrismo, sigue siendo un referente válido.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión