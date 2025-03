En tiempos leía –lamentablemente ya no se edita– la revista C Photo Magazine. Eran muy interesantes las entrevistas –«rescatadas»– de fotógrafos ya consagrados. En ellas, ... cada fotógrafo en ciernesofrecía muchas de las claves sobre sus trabajos iniciales. Sucede también con los artistas, como Barjola niño, y unos dibujos de cuando apenas tendría diez años, en los que ya se vislumbraba buena parte de su imaginario. Toda una revelación.

Jeff Wall, Sherman, Canogar... El último número de la revista de fotografía Exit va precisamente de «óperas primas», donde, en opinión de Rosa Olivares, «se juntan el genio y la inocencia, la curiosidad y la ambición, casi siempre el fallo y el fracaso, y la incomprensión. Y, no, las primeras obras no son las mejores ni las más originales. Salvo gloriosas excepciones (...) Pero nunca hay nada casual en una obra de arte». Descubriremos los pormenores de la serie 'Bus Riders' (1976), de Cindy Sherman, donde encontramos a una joven Cindy «transfigurada» en ejemplos de todas la tipologías de sus compañeros de autobús; o 'Brownie Hawkeye', de Daniel Canogar, y sus fotos de gente caminando por el Madrid de los 80, y 'The Destroyed Room' (1978), de Jeff Wall, que guarda relación directa con el cuadro la «Balsa de la Medusa» de Gericault.

Alix, Ruff, Iturbide... Otro tanto ocurre con el 'Archivo Nómada', de García Alix, que recoge unos años marcados en España por la muerte del dictador Franco y por la eclosión de la Movida madrileña; el universo punk de Karen Knorr & Olivier Richon, a mediados de los 70; los 'Interieurs' (1979-1983), de Thomas Ruff, «eran las habitaciones de mis padres, tíos y tías, etc. Una especie de documentación del entorno, donde mi generación creció», y las primeras fotografías de la méxicana Graciela Iturbide, donde sobresale la ya icónica 'Ciudad de México' (1969), una mujer en una cantina, sola, cansada, fumando, en una mesa con una pared donde aparece pintada una calavera. De igual modo, la serie 'Swimmers' (1978-1982), de Larry Sultan, que supuso el inicio de toda una investigación sobre la intimidad y la documentación narrativa que desarrollaría posteriormente, o los retratos en semáforos de personas que esperan en sus coches, de Jules Spinatchs, a fines de los 90.

Portfolio. Por último, en la sección Portfolio se da cabida a jóvenes promesas de la fotografía. Hablamos de Manuela Lorente, Daesung Lee, Maksim Finogeev, y Chloé Milos Azzopardi. Son, también, sus primeras obras.