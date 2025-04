El prestigio de las «palabras menores»

Sobre el cuento sigue pesando el estigma de que, al tratarse de una obra breve, es la falta de calidad, de pretensiones o de eficacia ... del autor o autora que lo acomete la causa de que ese relato no llegue a convertirse en su madre natural, la novela. No basta con que más de mil nombres de calidad contrastada a lo largo de la historia hayan revelado la inanidad de tal aserto, aquí seguimos considerando el cuento un arte menor. Por eso, cuando aparece una colección de relatos, lo primero que se nos viene a la cabeza es: un muestrario de posibilidades en los que un autor o autora se va entreteniendo, se va fogueando, hasta que una de las narraciones que su mente alumbra adquiere la suficiente coherencia y extensión como para llegar a aquellas «palabras mayores» que con tanta gracia nos contaba Juan Ramón Santos, o peor: si se trata de autor consagrado, es que se ha visto obligado a tirar de esos relatos como si se tratara de entremeses hasta que llegue el plato principal, id est, la nueva novela que tan ardientemente se espera.

Afortunadamente, cuando uno se topa con una recopilación como la que Dionisio López ofrece en la Editora Regional (por cierto, muy acertada últimamente en las colecciones de relatos: ahí están los recientes ejemplos de Florián Recio o de Victoria Pelayo) y cuando vemos que este 'Cuando vuelvan los elefantes' –un título delicioso que, curiosamente, no coincide con ninguno de los relatos contenidos, como suele ser norma habitual– viene claramente estructurado como si se tratara de una obra mayor, recuperamos la confianza en que el cuento es un género que no debe nunca perder su idiosincrasia ni agachar la cabeza frente a otros. Eso sí, Dionisio López (con el que nos estremecíamos hace bien poco gracias a su conmovedor debut poético 'Los nombres de la nieve') se ha preocupado de dotar de más enjundia a los textos aquí recogidos, disponiéndolos y considerándolos como un conjunto bien engrasado capaz de mostrársenos como una estructura superior que dé buena cuenta de la importancia que el autor concede a los relatos aquí reunidos: no hay capricho, hay reflexión; no estamos ante un muestrario de piezas cada una de su madre y su padre; sino ante un sólido juego arquitectónico, resultado de un diseño más que preconcebido y de unos materiales muy bien ensamblados.

Esto lo ha sabido ver muy bien (nadie esperaría menos), el gran Luis Landero en el brillante epílogo con que se cierra el libro del autor cacereño. Landero, como clavillo que une los países del abanico temático que los relatos de López desarrollan, señala «el tema más viejo del mundo: la capacidad del hombre para soñar y ambicionar (el «afán», digo yo, tan inherente al autor de Alburquerque) y el inevitable final». Y a nadie se le ocurriría llevarle la contraria al maestro. Para el perfecto (y nada caprichoso) engranaje de los relatos, López ha dispuesto una estructura que subsume vida y obra como si de un recorrido por una vida normal –asaeteada por lo literario– se tratara. Un breve relato, apenas una nota –'Las puertas'– sirve de contenido a la introducción, curiosamente denominada 'Biografía' y otro algo menos breve, 'Cuatro imágenes partidas', cierra el conjunto en una sección de consecuente título: 'Bibliografía'. La sabiduría literaria de López le permite encontrar de colofón total una jugosísima cita de Hemingway que no me resisto a obviar, porque corrobora cuanto llevo dicho y el autor pretendía: «Si el lector lo prefiere, puede considerar este libro una obra de ficción. Aunque siempre queda la posibilidad de que un libro de ficción como este arroje alguna luz sobre lo que se ha contado como si fueran hecho». Más preciso no se puede ser.

Entre pórtico y colofón una veintena de relatos distribuidos en dos partes claramente diferenciadas: una titulada 'La sombra' y otra 'La lluvia', con diez relatos en cada una, levemente más extensa la primera parte. Como advertí, y el lector más o menos atento percibe, no se trata de una caprichosa baraja de relatos con los que ir calentando la espera hasta otro poemario tan de fuste como el primero que nos dio o una posible novela –porque ese parece el destino natural de cualquier escritor– sino ante una obra meditada que ha sabido manejar bien los tiempos y sopesar los contenidos hasta ofrecer una obra totalitaria que puede leerse casi como una única (sí, claro) novela, independientemente de que, por supuesto, cada uno de ellos pueda funcionar autónomamente. Landero muestra una especial predilección por 'Sombras perdidas en la niebla', de evocador título, sin duda; yo me quedo con la gracia de 'El octavo enanito', la puntería de 'La vida en el aire' o la divertida auto-ironía de '(Falso final)', por señalar algunos entre muchos; y discrepo, no obstante, con la obviedad de algunos otros. Pero como siempre digo: esto es cosa de gustos y seguro que cada lector se hará su quiniela. Eso sí: con la mayoría de los aquí contenidos se acierta de pleno.