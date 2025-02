Presencia imborrable

ENRIQUE GARCÍA FUENTES Sábado, 18 de junio 2022, 15:20 Comenta Compartir

Mientras pueda decirte no habrá olvido» rezaba convencido el tantas veces citado verso del inolvidable Ángel Campos. Hoy, más que nunca, volvemos a traerlo a colación porque su premisa es la base sobre la que se asienta esta delicada joya no venal que acaba de ... aparecer para, una vez más, recordar y volver a hacer palpable su latente memoria entre nosotros. Lo mejor que puede decirse siempre de un libro o de un autor es que sigan presentes y no solamente como refugio al que acudir a solazarnos y a protegernos, porque sabemos a ciencia cierta que nos esperan siempre con los brazos abiertos, sino, como ocurre en esta ocasión, porque se convierten en auténticos generadores de más literatura, en ellos mismos inspirada, con unos resultados –conviene decirlo ya– tan evocadores como gratificantes.

Esta agradecible iniciativa que emprendió Carlos Medrano y sirve para conmemorar –por decir algo, ya que el libro salió el 10 de mayo– cuando Ángel hubiera cumplido 65 años, se plasma ahora promovida por una ilusionante dinámica: la utilización de antiguos versos del poeta sanvicenteño que sirven de generadores de obras nuevas curiosamente firmadas por lo más granado de la poesía española extremeña en los últimos 50 años. Medrano lo concreta en el prólogo, acertadamente titulado 'La voz que permanece': «La propuesta planteada fue elaborar un dístico sobre Ángel o cualquier detalle de su obra poética a imagen de los que componen Materia del olvido que él tanto apreció». Efectivamente fueron aquellas filigranas que el incansable Antonio Gómez se sacó de la manga en la seminal década de los 80 bajo el título de 'Cuadernos del arco iris' donde todo se inicia, pues una de las entregas (brevísimas) que la componían se dedicó a estos versos de Ángel Campos; los mismos que allí aparecieron se integraron luego en su posterior 'Siquiera este refugio'. Recobrada memoria. A Ángel Campos Pámpano EDICIÓN DE CARLOS MEDRANO Edita: Vberitas. Don Benito, 2022 A esta convocatoria acuden más de una cincuentena de poetas y cinco ilustradores que engalanan todavía más con sus delicadas propuestas esta joyita bibliográfica de evocador título y sugerente y elegante presentación. Tras el prólogo de Medrano y, tras una deliciosa ilustración del gran Javier Fernández de Molina –uno de los más notorios amigos de nuestro poeta- se insertan los dísticos que componen la ya citada 'Materia del olvido' que motivan la participación posterior del consolidado elenco que interviene. Orlados ahora por otra acertadísima viñeta, esta vez de José Manuel Sánchez Paulete, y bajo el título de 'Recupero tu imagen si te nombro', se van vertiendo las diferentes aportaciones poéticas, presentadas por un lema escogido entre los versos del portugués Eugénio de Andrade, unos de los muchos que Campos vertió a nuestra lengua. De la nómina seleccionada (y presentada por orden cronológico) no cabe sino aplaudir, toda vez que las contribuciones, en general, superan ampliamente cualquier expectativa, fieles todos a un propósito tan entrañable como de gran altura. Los escogidos devuelven con creces esa semilla que compartieron o heredaron. Prácticamente todos los nombres que dicen algo en la poesía extremeña contemporánea están aquí; extrañan, sí, algunas ausencias, pero, bueno, habrá –llegado el caso–, algún modo de justificar que nombres como Pérez Walias, Diego Doncel, Álvarez Buiza o Ramírez Lozano (por citar solo los más vinculables por edad e ilusiones estéticas compartidas) no aparezcan. Del mismo modo asombra que nombres tan cómplices de Ángel a lo largo de su vida, como Eduardo Achótegui, Luis Arroyo o Manuel Pecellín tampoco comparezcan. Pero, en fin, no vamos a dar más valor a quienes no están que a quienes sí, especialmente a esos dos nombres difíciles de identificar: Guadalupe Villarreal y Anónimo de Yuste. Bajo ellos se escondió otro nombre genial e imprescindible para la poesía extremeña como fue Juan Manuel Rozas, el catedrático universitario que tanto apoyó (y contribuyó también, como aquí queda plasmado) a ese espectacular despegue de nuestra poesía durante las dos últimas décadas del siglo XX. Genial iniciativa la de Medrano de tenerlo aquí, siquiera sea por persona interpuesta. Se cierra el volumen con la única participación no sujeta a la premisa propuesta, pero también insoslayable por lógica, la de Luis Landero: una tan personal como emotiva evocación de su amistad con nuestro poeta que no cabe conceptuar (y perdonen el tópico) sino como auténtico broche de oro para este impagable volumen que (ahí lo dejo) mereciera poder estar al alcance de todo el mundo, siquiera porque «pocas veces la ausencia de un escritor ha concitado a lo largo de todos estos años transcurridos entre quienes lo conocieron el recuerdo emotivo de su persona y de su poesía».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión