Todo el Pop Art

Andy Warhol defendía que «el arte no debe ser solo para unos pocos escogidos, yo creo que debe ser para la masa del pueblo americano». Y la «masa» prefiere imágenes atractivas, de rápido consumo, y «masticadas» hasta la extenuación por los mass media, como puedan ... ser fotografías de famosos en las revistas americanas, anuncios repetidos, fotos de estrellas del rock y mitos del cine, historietas, cómics, las pin-ups, imágenes recurrentes de la prensa sensacionalista...

American way of life. Hablamos entonces de Pop Art, que surge en Ios años 50 en Inglaterra frente al Expresionismo Abstracto, y que muy pronto se expande a los Estados Unidos. El crítico L. Alloway utilizó por primera vez el término en 1962 para definir el arte de aquellos jóvenes artistas que en sus obras utilizaban imágenes «populares». No podía faltar Leo Castelli, y artículos en las más importantes revistas de la época, como Life, New Week o Time.

Colección JL Rupérez. Y lo comprobamos en la Fundación Mercedes Calles gracias a esta completa muestra titulada 'Esencia Por Art', de la mano de cuatro grandes: el ya citado Warhol, Jasper Johns, Roy Lichtenstein y Robert Rauschenberg, con obras pertenecientes a la Colección José Luis Rupérez. «Empecé la colección a mediados de los años 80 con carteles de España y posteriormente me centré en las obras que artistas célebres habían concebido al servicio de un mensaje comercial, publicitario o político».

Imágenes icónicas. Se impone lo trivial por evidente, lo banal y reconocible a primera vista. ¿Lo sorprendente? La capacidad de transformar lo «ordinario» de una imagen en icono, como las banderas de Jasper Johns, «su uso me simplificó mucho las cosas porque no tenía que diseñarla», al fin al cabo son cosas que la mente ya re/conoce. O los cómics elevados a categoría de arte de Lichtenstein, aquí queremos destacar su bellísimo Landscape in The Chinesse Style (1996), en offset litográfico y, por último, el magnífico tríptico Autobiography (1968), capaz de definir por sí solo a Rauschenberg. «Todo» el Pop en una muestra. ¡Ahí es nada!