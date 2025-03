Política y vida en Albania

J. ERNESTO AYALA-DIP Sábado, 20 de mayo 2023, 16:01 Comenta Compartir

Hoy comentaré el libro de una autora que desconocía. Se trata de 'Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia', de la ... albanesa Lea Ypi (Tirana, 1979), profesora de filosofía, de Marx y del marxismo, en la universidad de Oxford. Sin querer me enteré de una realidad histórica que conocía muy por encima: la situación política, social y humana de Albania durante la segunda mitad del siglo XX. Me sorprende la naturaleza de este texto de historia contemporánea, con todas sus connotaciones geopolíticas, morales e ideológicas. Lea Ypi escribe una historia de una Albania relativamente reciente. Pero lo que más sorprende es su punto de vista. El de ella misma como narradora. Y como testigo directo e indirecto, toda vez que su familia, musulmana no practicante, perteneció a la clase alta durante la fase monárquica, previa a la instauración de un sistema socialista con vistas a la consecución de un Estado comunista.

Desde los seis o siete años, Ypi es testigo de lo que se habla, se piensa en su familia, formada por sus padres y una abuela, cuyo tatarabuelo fue parte de la monarquía. Ypi escucha, pero sobre todo trata ya desde pequeña de entender todo lo que se habla entre su familia, pero también todo lo que se calla en ese ambiente, sometido a los rigores de una sociedad cerrada al exterior, al racionalismo severo de los alimentos diarios y de los demás objetos que hace confortable mínimamente la existencia en esas condiciones. Lea oye las conversaciones. Dialoga con su abuela, que tiene mucho que contar, tanto como lo que se sienten obligados a esconder sus padres (su padre era ingeniero forestal y su madre profesora de Matemáticas). De pequeña, Lea adoraba «al tío Enver», en referencia a Enver Hoxha, dirigente supremo de la Albania estalinista. Y ese amor por el líder supremo le parecía a Lea que no era entusiásticamente compartido por sus padres, a los que ella estaba segura que también como mínimo respetaban. Tuvieron que pasar cosas alrededor de Lea para que fuera comprendiendo que tal respeto en el fondo no era más que miedo (miedo a ser denunciados o encarcelados). Cuando cambian las tornas en el panorama político de la Europa del Este, arrastrando a la esperanza de un cambio de régimen (sin sospechar que lo que se venía encima era un devastador neoliberalismo), la autora tiene ya once años. Y cuando se llega al año 1997 y Albania entra en una espiral de autosuicidio colectivo (el descalabro económico por la desaforada actividad de las pirámides financieras que nadie supo controlar), Lea ya tiene que elegir carrera. Y elige estudiar Filosofía. Y sin ser marxista, decide estudiar el marxismo. Un soberbio libro de política, donde Lea Ypi pone sobre el tapete una encrucijada crucial: ¿elegimos la libertad o la dignidad? O, ¿por qué no pueden convivir ambas?

