La polisemia del consentimiento

Este ensayo necesario e incómodo critica el consentimiento sexual como receta mágica, lo rescata del ruido mediático que ha hecho de él la gran solución. ... Se pregunta por sus límites. Al estudiarlo, recuerda la aportación de Genevieve Fraisse, que recorrió en 2007 las polisemias ocultas de un concepto 'Del consentimiento' inseparable de batallas políticas y legales que las mujeres han librado para conquistar derechos. Se pregunta si no estaremos extendiendo en exceso la lógica del pacto explícito al campo de la sexualidad. El pacto sexual tiene en sí mismo mucho de contradictorio y, ante sus paradojas, la autora indaga en la diferencia entre libertad y sumisión, piensa en las desigualdades de poder como obstáculo para la libertad. «Podemos y debemos desear que las relaciones sexuales sean consentidas, pero ¡no seamos ingenuos! ninguna regulación penal puede garantizar el deseo». El deseo no puede encontrar su espacio bajo la forma del contrato. Cuando la ciudadanía encomienda al derecho penal que sea la principal vía para resolver sus males, lejos de hacer a la sociedad más despierta y atenta, propicia una ceguera colectiva. Ni el trauma ni el daño coinciden siempre con los delitos, concluye. Su noción ética del consentimiento, emancipada de la regulación penal, no lo invalida; pero muestra sus luces y sombras, lo deja en una modesta herramienta jurídica en una sociedad que alaba la experiencia sexual en los hombres y la censura en las mujeres.

