Poética reivindicación

Sábado, 5 de octubre 2024, 10:08

A la hora de enfrentarme a un texto literario (o a cualquier hecho artístico en general: un cuadro, una fotografía, una composición musical, etc.) he ... preferido siempre aquello que me saque de la realidad que me rodea. Mi pasión desaforada por que me cuenten historias ha marcado mi acercamiento a cualquier manifestación de ese tipo y es verdad que es como mejor me lo paso. Sin embargo soy consciente de que a lo largo de la Historia una de las funciones del arte ha sido mostrar, interpretar y –¿por qué no?– a veces reconducir y alterar de manera estética aquella realidad a la que nos enfrentamos casi diariamente. O volver al pasado para afrontarlo desde una perspectiva crítica, pero sin abandonar el componente estético que es el que hace a la obra atractiva… y perdurable.

Con 'Migas', esta hermosa novela gráfica, el autor valenciano Javier Castañeda ha obtenido el ya definitivamente consolidado premio PANG! en su edición de 2023; un premio que, como recordarán mis lectores, he procurado seguir y glosar desde su institución. 'Migas' continúa impecablemente esa línea de calidad que el galardón ha adquirido desde sus inicios. La edición aquí manejada es la Editora Regional de Extremadura, pero también la editorial convocante (la simpar Aristas Martínez) ha sacado su propia versión –levemente distinta en la portada– de esta tierna y encantadora obra. Lo primero que llamó mi atención cuando me adentré en esta obra fue lo absolutamente distinta que se mostraba respecto a las premiadas en anteriores citas. A diferencia de ellas, 'Migas' es una obra exclusivamente compuesta a base de dibujos, no hay texto ni diálogo ninguno; de esta guisa se nos narra, de forma sucinta y elusiva la vida de Raimunda (la abuela del autor, a quien la obra está dedicada) desde su infancia en un pequeño pueblo de La Mancha, donde parece ser que tuvo hacerse cargo de su numerosa familia tras la pronta muerte de su madre –conmovedoras esas imágenes en las que aprende a hacer el pan– hasta su traslado posterior, ya con sus hijos y su marido, a Valencia. La presentación y desarrollo de la historia no pueden ser más sobrios; Castañeda adopta un dibujo de trazo muy claro, siempre en blanco y negro con una leve bruma amarillenta y desvaída en ocasiones (lo que recuerda el tono sepia de las fotos antiguas) y en las viñetas, de diferentes tamaños, priman siempre los espacios vacíos alternándose con ilustraciones de pormenorizada realización, lo que confiere una indudable densidad emotiva a los trazos a la que en seguida se engancha el lector dada su cuasi proustiana capacidad evocadora. Pero el relato de los avatares de Raimunda y su familia claramente trasciende su intrahistoria para llegar a convertirse, primero, en un fresco orientativo del siempre olvidado papel de las mujeres en los durísimos tiempos de la posguerra, sostenes de la familia con un trabajo superior al de todos los miembros y nunca retribuido; la más de las veces ni siquiera agradecido; y por otro lado evoca la emigración interior en España, que fue provocando el abandono de los pueblos y el crecimiento, a veces desmesurado e inmisericorde, de las grandes ciudades. Es difícil no encontrar lectores que no se hubieran visto, bien que a veces indirectamente, afectados por estas circunstancias. La vida de Raimunda es básicamente casi la misma de tantas mujeres a lo largo de esos años: sufre la guerra en su pueblo, y de él ha de salir con su familia. Luego crece, se enamora, monta una tienda de ultramarinos que fracasa mientras su marido ve también cerradas sus expectativas como minero y han de emigrar con los hijos a la gran ciudad, Valencia en este caso, como tantísimas familias de esos años. Trigales, callejas de pueblo reconocibles en cualquiera, y lugares emblemáticos en la ciudad sirven de anclaje – a veces curiosamente reinterpretados–; del mismo modo que determinados objetos repetidos conceden ese sustento cronológico que confiere unidad a esta sentida evocación. Ilusiona además que esta obra sea la primera novela gráfica de este joven graduado en Bellas Artes y máster en Diseño e Ilustración por la Universitat Politècnica de València que ha trabajado también en reconocidos proyectos audiovisuales de animación, como el cortometraje 'Exlibris' (nominado a los Goya 2011) o el largometraje 'Rock Bottom' (presentado en Cannes en 2023). Cabe esperar de él futuras e ilusionantes entregas. Ampliar Migas Javier Castañeda. Editorial: Editoria Regional de Extremadura. Mérida, 2024. 135 páginas. 19,90 euros.

