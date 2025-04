El término 'poesía de la experiencia', como es bien sabido, lo empleó por primera vez, para referirse a cierto tipo de poesía que él y ... sus compañeros de generación pretendían practicar, Jaime Gil de Biedma. El término, pero solo el término, lo tomó del título de un libro de Robert Langbaum, 'The poetry of experiencia', donde el crítico inglés lo utilizaba para diferenciar la poesía del romanticismo de la poesía neoclásica. El término se presta a cierta confusión que Gil de Biedma trató una y otra vez de aclarar: «Poesía de la experiencia no es poesía confesional. No tiene nada que ver con lo que diga el poema, sino con la forma de decirlo. Ni quiere decir que lo que narra el poema te haya sucedido a ti».

Pero si toda poesía es ficción, la llamada 'poesía de la experiencia' adopta con frecuencia la forma de la autoficción: crea un personaje que se parece al autor y a veces lleva su mismo nombre, pero que no establece el pacto de verdad con el lector que la autobiografía supone. Lo que cuenta es verdad, pero de una manera que no implica la fidelidad en el dato anecdótico.

'Jailhouse Rock' –el título procede de una canción de Elvis Presley- está escrito desde el punto de vista de un funcionario de prisiones. En la contraportada se nos indica que ese es el trabajo de su autor, Jorge Barco Ingelmo. ¿Lo leeríamos de la misma manera si, como suele ocurrir en las novelas, el narrador en primera persona no se correspondiera con el autor? Probablemente no.

Es frecuente que el personaje real que narra sus experiencias en primera persona –sea un presidente de gobierno, un náufrago como el famoso de García Márquez o el príncipe Enrique- no coincida con la persona que las ha redactado, un profesional denominado 'ghostwriter' o escritor fantasma. Pero cuanto menos sepamos de su existencia, más eficaz resulta el libro. Necesitamos de ese engaño –en poesía y en prosa- para creernos lo que nos cuentan.

No sabemos si Gil de Biedma consideraría o no a los poemas de 'Jailhouse Rock' 'poesía de la experiencia' en el preciso sentido que él le da al término. El lector común sí la considera así y eso le añade un motivo de interés al libro. Nos ayuda a ver la vida desde otro punto de vista, que es una de las funciones de la literatura (y no solo: también del cine). Pero 'Jailhause Rock' no tiene únicamente un valor costumbrista y documental (nada desdeñable, por cierto: ayuda a que se lea sin el educado tedio con que suelen leerse los libros de poesía), alterna humor y emoción, no abusa de los efectos patéticos, aunque a veces –como resulta casi inevitable dado el tema- se aproxime a ellos. 'Signos incompatibles con la vida', uno de los pocos poemas que no se ajustan estrictamente al ámbito carcelario, puede ejemplificarlo: «Como elegir al hombre equivocado. / Como que no denuncies. / Como que lo perdones y que vuelvas / a estar con él creyendo que ha cambiado. / Como que no hagan caso a tus denuncias. / Como que tus vecinos se acostumbren / a oír los gritos sin que les importen. / Como que los defiendas y disculpes. / Ahora te has convertido en otro número. / 47 en lo que va de año». La elipsis final salva al poema.

Llenos de pequeños detalles exactos, de apuntes costumbristas están los más característicos poemas del libro, los que lo hacen diferente de cualquier otro libro de poemas. 'Díptico permanente revisable' contrapone, hábilmente, dos visiones de un mismo personaje, incompatibles entre sí e igualmente verdaderas: la del psicópata asesino que aparece en las noticias y la del preso, tiempo después, al que todos llaman Luisito y «es gracioso, cuenta chistes». Otro poema –si puede llamarse así, igualmente podría incluirse en un libro de microrrelatos- se limita a ir yuxtaponiendo párrafos de un artículo de Javier Marías con noticias de prensa.

Abundan las notas de humor, y no siempre de humor negro: 'Dile adiós al bibliotecario', 'Demandadero', 'Cárcel de amor'. Uno de ellos, 'La chispa de la vida', juega con un eslogan publicitario: «Quince años de condena / y en el economato solo venden Pepsi, / no me jodas. / Quince años me esperan sin probar la chispa de la vida».

También hay poemas que prescinden de la anécdota: «No todo cabe en un libro. / Fuera queda la vida. / Todo acaba al cerrar un libro. / Dentro queda la vida».

Dentro de este libro, que no pretende ser sublime sin interrupción, hay mucha vida, no solo una vida que morbosamente nos repele y nos atrae, la de los privados de libertad, la de quienes se ocupan de ellos, también la vida de todos, con su cara y su cruz, con sonrisas que a veces nos ponen un nudo en el corazón.

En 'Jailhouse Rock' la experiencia de un funcionario de prisiones se hace poesía, pero «el juego de hacer versos», afortunadamente, no siempre deja de ser un juego, aunque a veces juegue a la brevedad sentenciosa. «Qué difícil ser preso / a los ojos del mundo. / Y eso que hay presos en sus casas / creyéndose más libres. / Porque al menos lo mío / solo es cuestión de tiempo». Como lo de todos, si bien se mira.