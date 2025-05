La poesía del extremeño Basilio Rodríguez Cañada

Personalidad polifacética (gestor y productor cultural, profesor, conferenciante, presidente de asociaciones como el Pen Club o la Asociación Española de Africanistas), Rodríguez Cañada es conocido ... fundamentalmente como editor. Se aproximan a los dos millares las obras que han visto la luz en Sial/Pigmalión, empresa por él fundada y dirigida. Un auténtico fenómeno en el panorama literario español. Nacido en Navalvillar de Pela (1961), donde La Serena y La Siberia comparten límites, con sus mares interiores y Guadalupe al fondo, Basilio ha venido a ser un ciudadano cosmopolita. Afincado en Madrid, frecuenta asiduamente medio mundo para asistir a ferias del libro, congresos de escritores, jornadas de estudios, jurados y acontecimientos múltiples relacionados con la difusión literaria. Curiosamente, nunca ha perdido el poso de las vivencias –gustos, olores, paisajes– que le troquelaron la infancia pueblerina).

Tantas gestiones no deben hacernos olvidar su creación poética (una larga quincena de libros), tal vez la más apreciada por él, aunque a menudo quede solapada por el torbellino de actividades cuyo epicentro ocupa. Excelente fórmula para aproximarse a la misma la constituyen estas dos antologías, con los amplios estudios que las acompañan, ambas cuidadosamente impresas, con bien elegidas ilustraciones.

La primera ha sido preparada, bilingüe, por Rosemary Clark, responsable también de la versión inglesa. Natural de East London (Sudáfrica), hizo sus estudios en la Universidad de Oxford y ha sido profesora de Literatura española en la de Cambridge, hasta jubilarse (2015), se había ocupado ya del extremeño con el ensayo 'La entrada al laberinto', que adjuntó como prólogo a la obra de Cecilia Castro Lee (University of West Georgia) 'El imaginario poético de Basilio Rodríguez Cañada. Intimidades, itinerarios, remembranzas' (2019).

Su preámbulo para la presente entrega se prolonga hasta la página 74 de la misma, tras la que Basilio adjunta otras veinte sobre su poética bajo el título de 'Poesía y vida'. Obvio es decir que ambos trabajos resultan recomendables antes de pasar a la lectura de los poemas.

La antóloga los seleccionó acorde con sus propios gustos, agrupándolos en bloques temáticos, sin atenerse al orden cronológico en que fueron publicados: 'El forjador de palabras' ('The wordsmith'), 'Hijo de esta tierra' ('Child of this land') – composiciones explícitamente referidas a Extremadura–, 'El viajero' ('The traveller') –cantos a lugares visitados por el autor: Túnez, Estambul, Londres, Cuba, Egipto, París...– y 'Gracias a la vida' ('Thanks to life'), seguramente el más intenso y comprometido de un escritor capaz de desenvolverse con idéntica soltura ante la denuncia social como en las evocaciones más íntimas.

La colección segunda es trabajo de otro buen conocedor de los materiales antologados, así como de la bibliografía existente sobre los mismos, Daniel Migueláñez. Natural de Ávila (1955), estudió Filología Hispánica, doctorándose en la Complutense (Estudios Teatrales). Trabaja en el Instituto de Lengua y Literatura del CSIC y cuenta con un amplio número de montajes dramáticos de obras propias y ajenas, desempeñándose también como actor. En su estudio preliminar, 'Basilio Rodríguez Cañada: del mito al verso' (pp. 9-62) expone los motivos que le indujeron a seleccionar las composiciones en las que el poeta se inspiró, abierta o implícitamente, en las grandes figuras de las mitologías grecolatinas, egipcia, hindú, precolombinas, celtas o eslavas, cuyas influencias va determinando. A continuación se reproducen los poemas testimoniales. Sin duda, los más reconocibles pertenecen a la entrega última de Rodríguez Cañada, 'Cuaderno mediterráneo. Historias mitos y leyendas' (2021), si bien figuras como las de Ulises y las sirenas, Ariadna y Teseo en el laberinto, Caronte con su barca, Isis amamantando a Horus, Narciso y su espejo, las fabulaciones de Schehrezade, las diosas es del agua y el maíz o las tríadas védicas siempre han resultado atractivas para el escritor peleño. Por encima de todas, Pigmalión y Galatea.

Basilio Rodríguez Cañada. El forjador de palabras Rosemary Clark Editorial: Sial/Tribium. Madrid. 2021 248 páginas Precio: 20 euros