Solo por el mero hecho de contemplar más de 150 piezas del British Museum merece la pena visitar 'Veneradas y temidas. El poder femenino en ... el arte y las creencias', una espléndida muestra que pueden disfrutar en CaixaForum Sevilla, comisariada por Belinda Crerar y Rosa Martínez, esta última ha sido la encargada de seleccionar las piezas contemporáneas (Ana Mendieta, Marina Abramovic, Mona Saudi...) Valga precisamente el vídeo 'Habla', de Cristina Lucas, en el que la artista aporrea a martillazos el 'Moisés' de Miguel Ángel, como destrucción metafórica del patriarcado.

Feminidad religiosa. Las imágenes y esculturas que acoge el Museo Británico de sexo femenino están predominantemente relacionadas con lo espiritual y religioso, de ahí que 'Veneradas y temidas' se centre en las distintas percepciones que las diferentes culturas poseen sobre la feminidad desde el punto de vista religioso. Hay muchas figuras del mundo clásico en dicho museo, sin embargo, no faltan piezas de Asia y el Pacífico con el fin de ofrecer otras latitudes y épocas menos representadas en Occidente, como pueda ser la diosa-volcán Pele de las islas Hawái, «Deidades -en palabras de Belinda Crerar- que completan la visión del mundo que tenemos de Occidente. Eso nos obligó a pensar más allá de los paradigmas occidentales. Hay que tener en cuenta que existen tradiciones religiosas que no utilizan objetos para expresar su veneración, por ejemplo, la diosa del agua de algunas culturas, lo que ha dificultado la manera de mostrarlas en esta exposición».

Venus. De este rico muestrario de deidades no dejen de ver el magnífico relieve 'Reina de la noche', una arcilla pintada de hacia 1750 a. C.; la diosa Nut y el dios Geb, en el papiro egipcio del 'Libro de los muertos', o la pieza moai de la isla de Pascua donde dos figuras se funden en un fuerte abrazo. De igual modo, la cabeza de Medusa, una terracota de 500 a. C., y las diosas guerreras, Kali, de la India, y la egipcia Sekhmet, en la sala 'Justicia y defensa'. También es interesante la pieza mesopotámica de la diosa Ishtar, de 1750 a. C., muy cerca del bellísimo desnudo de una Venus romana.