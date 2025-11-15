HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 14 de noviembre, en Extremadura?
Ya podemos ir preparándonos

Novela. Manuel Moyano da vida al psiquiatra John Ekaverya decide hacerse cargo de un extraño paciente

Enrique García Fuentes

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Setenta mil napolitanos mueren tras una inopinada erupción del volcán Vesubio, las langostas invaden el territorio de Egipto y se van trasladando a lugares aledaños, ... un tipo de Kansas asesina al presidente de los Estados Unidos, en la India estalla una central nuclear, en la NASA vaticinan sin tapujos una inminente glaciación, un asteroide se aproxima a la Tierra y hay muchas posibilidades de que impacte, uno que dice ser Leonardo da Vinci se presenta en el Louvre con intención de retocar su famosa Gioconda, de la que no quedó del todo satisfecho, por Idaho pulula uno en pelotas que dice ser Hemingway y un psiquiatra con ínfulas literarias (ha conseguido que Tom Spanbauer le presente su futura novela) se lo lleva a su casa ya veremos con qué intenciones). Y en medio de este caos Israel se empecina en celebrar (gracias a una artimaña del organizador, conchabado con un primo ministro) el Festival de Eurovisión, a donde se arrima un misterioso individuo llamado Yeshua, que se ha presentado de forma inesperada en la vivienda de la pobre y solitaria Myriam Shejav, encargada de atrezo para la productora audiovisual encargada de la organización de tan internacional evento. Pero el despistado Yeshua resulta ser el emisario de un terrible augurio para todo el mundo. Por si fuera poco cuanto digo, en Inglaterra Lady Di no tiene el más mínimo reparo en posar ante un alucinado 'paparazzo', pero un inquietante magnate, Boris Woon, todopoderoso dueño del Grupo Babylon, se empeña en ocultar esa increíble aparición.

