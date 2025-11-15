Ya podemos ir preparándonos

Setenta mil napolitanos mueren tras una inopinada erupción del volcán Vesubio, las langostas invaden el territorio de Egipto y se van trasladando a lugares aledaños, ... un tipo de Kansas asesina al presidente de los Estados Unidos, en la India estalla una central nuclear, en la NASA vaticinan sin tapujos una inminente glaciación, un asteroide se aproxima a la Tierra y hay muchas posibilidades de que impacte, uno que dice ser Leonardo da Vinci se presenta en el Louvre con intención de retocar su famosa Gioconda, de la que no quedó del todo satisfecho, por Idaho pulula uno en pelotas que dice ser Hemingway y un psiquiatra con ínfulas literarias (ha conseguido que Tom Spanbauer le presente su futura novela) se lo lleva a su casa ya veremos con qué intenciones). Y en medio de este caos Israel se empecina en celebrar (gracias a una artimaña del organizador, conchabado con un primo ministro) el Festival de Eurovisión, a donde se arrima un misterioso individuo llamado Yeshua, que se ha presentado de forma inesperada en la vivienda de la pobre y solitaria Myriam Shejav, encargada de atrezo para la productora audiovisual encargada de la organización de tan internacional evento. Pero el despistado Yeshua resulta ser el emisario de un terrible augurio para todo el mundo. Por si fuera poco cuanto digo, en Inglaterra Lady Di no tiene el más mínimo reparo en posar ante un alucinado 'paparazzo', pero un inquietante magnate, Boris Woon, todopoderoso dueño del Grupo Babylon, se empeña en ocultar esa increíble aparición.

¿Qué ocurre?, ¿el mundo se ha vuelto loco? Pues no; simplemente camina a su final, como taxativamente nos enuncia desde el título esta tan divertida como tenebrosa nueva novela de Manuel Moyano, a quien volvemos a traer a estas páginas tras, de momento, haber abandonado sus libros de viajes y retornar, después de su tal vez menos afortunado libro de relatos La versión de Judas, al género de las 'palabras mayores'. Y lo hace a lo grande, justo es decirlo, con esta desaforada entrega que recupera sin ambages el espíritu de aventura pura y dura de éxitos anteriores como fueron sus amenísimas novelas El imperio de Yegorov o La hipótesis Saint-Germain, que tuvimos ocasión de reseñar aquí. No me importa repetir lo que dije entonces reivindicando sin rebozos el puro gozo de disfrutar de narraciones sin otra pretensión que el entretenimiento y la evasión, sin renunciar por ello al elocuente trazado de personajes y situaciones. Todo lector (y aficionado sin vergüenza -como quien firma- a este tipo de literatura y cine reconocerá) la ambientación típica de esos panoramas apocalípticos tan propios de esas películas de serie Z que aparecen generalmente de madrugada en las diferentes cadenas de televisión distrayendo el estupor de los insomnes. Ahora Moyano, cordobés criado en Cataluña y residente en Molina de Segura, sazona este maremágnum con la especial gracia y buen hacer que le caracteriza desde hace ya tiempo y lo ha convertido en uno de esos autores que se escapan a recopilaciones y listas de éxitos, pero cuyos lectores aprecian con la tranquilidad de adentrarse por territorios siempre bien resueltos.

El mundo acabará en viernes Autor: Manuel Moyano Palencia. Menoscuarto. 2025

Dividida en dos partes tituladas con indudable regusto bíblico (y con una cita inicial del Conde de Lautréamont que, aparte de ajustarse como un guante a cuanto en la novela transcurre, puede convertirse en toda una declaración de principios que asumiría como propia cualquier novelista), tras el alucinante pifostio al que asistimos durante el recorrido de la primera, contemplamos que el narrador sube la apuesta de la segunda y encara, como dije, con desparpajo, convicción y toneladas de ironía el tan incómodo como probable asunto del fin de los tiempos; el Apocalipsis desde el punto de vista cristiano, pues la cosa sucede sobre todo (¡claro!) en los terrenos por donde anduvo el más respetado y asumido de los mesías, que ahora encara una difícil relación con un padre transmutado en una suerte de ser vermiforme y ególatra en cuyo interior se dibujan claramente sus repulsivas vísceras, visibles tras su traslúcida piel y cuyas intenciones terminan por sembrar las dudas de su Vicario en la Tierra (y, claro, alertan a su sempiterno enemigo, empeñado -como es costumbre- en conseguir que sus planes fracasen ofreciendo una curiosa diatriba.

Porque en el fondo, esta desopilante novela no deja de tener su aquel en el momento en que se plantea algo que quizás muchos hayan pensado. Yo recuerdo a mi tita Carmen (nada sospechosa de herejía) cuando me decía en confianza que eso de que la contemplación de Dios fuera el premio eterno para los benditos del Padre le parecía, cuando menos, algo aburrido («Ojalá la eternidad sea breve», decía un magnífico endecasílabo de Antonio Sáez) y aquí el lector puede extraer un, por lo menos, incordiante motivo de reflexión para nuestro final que la novela, entre bromas y veras, deja traslucir. La ausencia total de referencias exactas a la hora de encuadrar la historia (aunque pueda situarse en una contemporaneidad relativa dados los nombres que se citan explícitamente, los que son fáciles de reconocer por alusiones y hasta los que se resuelven, como el del Papa, poniendo de relieve hasta la datación casi exacta del momento de la escritura) revela, creo, algo de intención discretamente entreverada en un texto digno y entretenido que se disfruta con gusto y entretiene y refresca.