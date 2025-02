Pleno dominio

No voy a caer en la falacia de decir que la editorial Tusquets ha sido la que más ha hecho por la trayectoria de los ... principales narradores extremeños contemporáneos, pero desde luego sí que es gracias a ella que se encuentren ahora mismo en la primera línea del actual narrativa española, gracias a que se aseguran (la gran asignatura pendiente de la edición extremeña) escaparates y puestos privilegiados en las librerías de toda índole. Pero «do ut des», que dicen los latinos: consciente del valor de los naturales de aquí, en este año que acaba de arrancar (y que esperemos que termine mejor), cuando arden todavía las brasas de la última entrega de Gonzalo Hidalgo Bayal, empiezan a apelotonarse en los lugares emblemáticos las sucesivas nuevas entregas de Eugenio Fuentes, Luis Landero y ahora mismo Javier Cercas. Esto no es sino una prueba evidente de que la editorial puja cada vez más por valores seguros y está claro que Extremadura se ha convertido en uno de sus viveros más feraces. Pero dejémonos de patriotismos y vayamos al asunto.

Eugenio Fuentes es un autor que acredita ya una nutrida carrera orlada de grandes títulos esparcidos por los campos de la novela o el ensayo y es, qué duda cabe, uno de los nombres insoslayables en el género de todos preferido, el policiaco, tanto a nivel nacional como internacional. En lo que a mí respecta, no me duelen prendas al confesar que la lectura que he venido realizando de buena parte de su abundante obra ha sido siempre (culpa mía) errática y dispersa, con lo que a lo mejor peco de excesivo si digo que con 'Perros mirando al cielo' estamos ante uno de sus títulos más afortunados, y en el ámbito de la novela negra, acaso el mejor.

Perros mirando al cielo Eugenio Fuentes Editorial: Tusquets. Barcelona, 2022. 384 páginas. Precio: 19,50 euros

Más que probablemente, el lector habitual de Fuentes (los tiene a miles) ya habrá dado buena cuenta de esta última entrega, así es que voy a limitarme en estas líneas a poner de relieve lo que a mí realmente me ha subyugado de su lectura, con la casi seguridad de que cuanto diga ya ha sido detectado (y disfrutado) por numerosos lectores previos. Y lo que quiero dejar claro es mi regocijo por cómo puede alargarse una trama novelesca, en este caso del género policiaco –con lo que su motivo principal ha de ser el desvelamiento de la comisión del delito– por medio de la incorporación de sucesivos personajes y tramas que, aparentemente, van desviándose del eje central hasta dar casi la impresión de que al autor la novela se le está yendo de las manos. Y luego, de una manera asombrosa, llegar a una conclusión unitaria que termina por ceñir bien los diferentes materiales, en apariencia dispersos, que el autor ha ido sembrando a su albur. Esta capacidad de ilación (por lo demás habitual en los grandes nombres de la literatura, recuérdese el final de la primera parte del Quijote) de ninguna manera repugna al lector, antes al contrario, porque el principal acierto de Fuentes al manejar este recurso es su destreza para que no se noten las costuras de este perfecto diseño que ha pergeñado para la última aventura del inefable Cupido. Tras un arranque que (simple casualidad) evoca el de 'Fin de temporada', de Martínez de Pisón, iremos pasando del fatal accidente que desencadena la trama a la comisión de un espantoso (por aparentemente inexplicable) crimen que turba de nuevo la tranquilidad del, gracias al autor, conocido territorio de Breda. Como acicate, y por fin perfectamente instalada en una trama que, por su ansia de contemporaneidad, no podía por menos tener que incluirla, la aparición relevante (y condicionante) de la agonía que ha suscitado la pandemia de la covid-19. Cuando veamos que van incorporándose a la acción elementos ya desgraciadamente inherentes a la situación sociopolítica española (la corrupción política, el sempiterno deseo de medra particular por encima de razones de cualquier tipo) concluimos de nuevo que nada mejor que el género policiaco como termómetro de la sociedad.

¿Y nuestro detective? A diferencia de entregas anteriores donde su aparición se dilataba largamente, en esta en seguida asoma, casi como uno de sus detonantes principales. Su creador reflexionaba hace poco, en la presentación de su novela, acerca de la progresiva desaparición de este personaje, el detective privado, en favor de miembros de la policía o de la guardia civil (por lo menos en cuanto se refiere a la actual novela negra en España). Periclitado por fuerza el seminal Carvalho, Cupido (en esta ocasión inusualmente feliz y disfrutando de los goces y la tranquilidad de la vida en pareja) se queda como único emblema de esa profesión que tantas alegrías nos ha dado en los textos y, tal vez sobre todo, en su traslación a la pantalla. No sé si por eso, lo notamos especialmente implicado en la resolución de un caso que confiesa que le supera y quizá por eso se entrega más visceralmente que nunca para resolver una trama que, magníficamente, cada vez va abriendo más vías que el pulso excelente del autor montehermoseño sabe cerrar con maestría inusitada.