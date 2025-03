El planeta que nos queda

Hace unos días, un conocido que me encontré en la calle vio que yo llevaba un libro en la mano. Me preguntó qué leía, siendo ... él también un letraherido como servidor. Le contesté que 'Planeta silencioso', del profesor de Biología de Sussex David Goulson. Quería saber de qué iba el libro y le contesté que de cómo nos estamos cargando el planeta cargándonos los insectos. Se quedó un poco sorprendido, algo así como si le hubiera dicho que un tratado sobre gastronomía islandesa. Todavía se sorprendió más, casi hasta la perplejidad, cuando acotó con una desarmante displicencia: «Yo hace tiempo que dejé de leer este tipo de libros. Solo hacen que, encima de lo complicado que está la vida diaria, nos acojonen anunciándonos el fin del mundo para pasado mañana». Lo iba a invitar a tomar un café, pero desistí despidiéndome de él con un «hasta el fin del mundo».

'Planeta silencioso' nos alerta con criterio científico pero a la vez con un lenguaje que convencería al más incrédulo de los mortales. Este manual de sentido común y empatía planetaria está didácticamente muy bien estructurado. Comienza con el capítulo 'Por qué los insectos son tan importantes'. Luego va 'El declive de los insecto' y después 'Causas del declive de los insectos'. Los dos últimos son 'Adónde nos dirigimos' y 'Qué podemos hacer'.

Planeta Silencioso. Dave Goulson Traducción Pedro Pacheco González Editorial Crítica. 400 páginas. Precio 23, 90 euros.

Nos me detendré mucho en desmenuzar cada capítulo, pero sí haré mucho hincapié de que leamos este libro, después lo comentemos con los amigos, los conocidos, incluso con los saludados, porque todo el mundo cuenta para la gran campaña de ayuda a estos otros seres vulnerables que nos acompañan y que se llaman insectos. Creo que después tendremos mucho cuidado de aplastar según qué abejas o abejorros, según que hormigas o cualquier otro bicho (como habitualmente, con indisimulado desprecio, se suele anatemizar a los insectos que nos rodean).

Los insectos son vitales para polinizar la naturaleza que nos rodea, sea el jardín o plantas de nuestras terrazas. Si por ejemplo se tala el Matagrosso a la velocidad con que estamos destruyendo ese espacio vitalísimo para nuestro sufriente planeta, estamos dejando vacío el espacio que los insectos necesitan para retroalimentarse y polinizar y de esta manera mantener intacto un ecosistema vital para oxigenar nuestra atmósfera. Podría dar citar más ejemplos que nos da David Goulson, pero solo terminaré con el comentario a su último capítulo, 'Todos podemos hacer algo'. Podemos, según sugiere su autor, convencer a los políticos, a los gobiernos, a todos, de que por favor no ayuden a exterminar la naturaleza que nos cobija y nos protege. Que no nos va de años o decenios, sino de horas. Aunque mi conocido no se lo crea. Un libro potente e imprescindible.