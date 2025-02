Placeres alimenticios

Supongo que a estas alturas debe de haber varios trabajos especializados que se centren en la importancia de la comida en la literatura y, más concretamente en las novelas, el género donde, como sabemos, cabe todo. Todavía me emociono recordando lo que disfrutaba mi padre ... con las obras que Vázquez Montalbán dedicaba a su detective Carvalho; de entre sus entretenidas páginas lo que prefería era siempre ese momento en que, viniera o no a cuento en la acción, se describía pormenorizadamente la receta de algún plato. No recuerdo que leyera mucho luego a Camilleri y a su Montalbano, que tanto disfruta con las comidas que o bien su sirvienta o su cocinero de referencia le preparan, pero lo cierto es que en mi padre encontraba yo buen ejemplo de nuestra actitud mediterránea de disfrutar de la comida y desearla incluso en nuestra literatura. Cuando descubrí más tarde a mis impenitentes autores japoneses, con Murakami, Kawakami o Banana Yoshimoto a la cabeza, percibí igualmente, como habrán hecho miles de lectores, la importancia que los autores nipones otorgan a la comida. Todo esto prepara que la novela de hoy llega a términos que sobrepasan con mucho lo meramente anecdótico o referencial para situar a la ingesta en el epicentro de unas curiosas investigaciones detectivescas que nada tienen que ver con la resolución de ningún caso de asesinato, robo, etc., sino con la recuperación de un plato que ineludiblemente conduce –o viene provocado por– a siempre un recuerdo infantil o anterior o una situación familiar o emocional que se asocia indisolublemente con ellos.

La fácil parafernalia publicitaria de la novela ya asegura que 'Los misterios de la taberna Kamogawa' es «una de las novelas más apetitosas que vas a leer jamás» (con ese tuteo tan pedestre que aborrezco sobremanera). Pero tengo que reconocer que es cierto y que poco más (ni menos) rascamos de estas breves y entretenidas historietas que tienen en común ir protagonizadas por una pareja de detectives formada por Nagare, el padre expolicía, y su dicharachera y simpática hija Koishi, cocineros ambos y dueños del local que da título a la obra, un restaurante muy escondido en la ciudad de Kioto al que cuesta mucho llegar y descubrir, pues carece de todo signo de identificación en su portada. A él concurren, como he señalado, variopintos clientes que buscan que este particular dúo les prepare exactamente el plato que desean y recuerdan de su pasado y o ya no han vuelto a probar o no les sabe igual que como les supo. Para ello proceden como si de una agencia de detectives se tratara: la hija, que ejerce funciones rectoras, toma atenta nota de las circunstancias que rodeen a cada demandante y su particular historia, y luego el padre cocinero conjuga esas notas para lograr reproducir (siempre con éxito) lo que el cliente demandaba.

Para dar noción de estructura de novela y así evitar cierta dispersión (o que el texto se convierta en mera baraja de facecias), el autor repite una serie de esquemas a lo largo del mismo que le confieren unidad y, a la vez, permiten al lector familiarizarse con la trama y hasta le impelen a irse adelantando a los acontecimientos; así, por ejemplo, en cada aventura (que transcurre cada vez en una estación del año distinta, para así dar sensación de transcurso del tiempo climatológico que, hasta cierto punto, condiciona la historia) cada comensal que acude al restaurante secreto se encuentra los aludidos problemillas para dar con él y luego confiesa que se enteró del mismo por un tan desvaído como sugerente anuncio que aparece en una reputada revista gastronómica, Ryori-Shunju, cuya redactora jefe siempre rehúye dar muchos detalles del restaurante en cuestión. Nada más llegar al solicitante (a quien previamente, en la puerta, ha remoloneado un gato al que no permiten la entrada al local) se le ofrece el «omakase», una especie de menú que cambia todos los días y que sirve para el lucimiento de la variedad de la gastronomía nipona. Efectuada la colación el visitante pasa a la oficina detectivesca a través de un pasillo lleno de fotografías. Resuelto el asunto una o dos semanas después, el comensal vuelve, prueba el plato, lo acepta embelesado y, al final, se le ofrece que pague lo que considere –siempre la voluntad- ingresándolo en un número de cuenta bancaria y padre e hija, que entre sí manejan un curioso lenguaje hecho a base de cariñosos manotazos, terminan dirimiendo dónde ir a cenar ellos esa noche y si invitan al propietario de un cercano restaurante de sushi de quien la hija anda enamoriscada. Y siempre, siempre cierran con una muestra de respeto o cariño ante el altar de la difunta mujer y madre allí presente, al lado del televisor que tienen en el local.

Como he dicho, cada historia cuenta una particularidad especial pero, en el fondo, todas vienen a coincidir en el hecho de que la recuperación de ese plato, de ese sabor, no es más que el intento de prolongación del placer recordado de un tiempo pretérito en el que se fue, generalmente, más feliz de lo que se es ahora, aunque a veces, incluso, el cliente en cuestión no lo sepa o no lo recuerde. Los capítulos de la novela, siempre con el título del plato que quiere recuperarse –todos procedentes, obviamente, de la gastronomía japonesa– guardan esa referida estructura parecida; lo único que cambia es la idiosincrasia del personaje que inicia la pesquisa (hay hasta un primer ministro) o el carácter a veces trágico de la misma. Pero la resolución es infalible y el ambiente cálido y entrañable que todo lo envuelve, logran situarnos cómodamente ante una de esas novelas que nos dejan la sonrisa puesta mucho tiempo y nos provocan dos ansiedades casi benéficas; una literaria: la fórmula funciona, con lo que, seguramente, habrá repetición; y otra que se acerca al territorio de la gula: unas ganas de ir a comer comida japonesa que no se las salta un gitano.