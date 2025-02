El placer de la interpretación

J. ERNESTO AYALA-DIP Sábado, 14 de octubre 2023, 10:23 Comenta Compartir

Hace unos cuantos años, me tocó escribir, para una editorial de Barcelona, la contraportada del ensayo de Vladimir Nabokov sobre Don Quijote. Tuve que hacer de tripas corazón para no escribir lo que me pedía el cuerpo: decir que Nabokov, que había analizado tan excelentemente ... tantos libros del siglo XIX, no había entendido nada de la novela magna de Cervantes. Como tenía dos semanas para escribir dicha contraportada, releí el Quijote y me ratifiqué en mi primera impresión de la lectura de Nabokov, que era, a mi modesto entender, un ensayo absolutamente fallido. Cuento esta historia porque acabo de leer 'Viaje por mar con Don Quijote', de Thomas Mann.

Este es un libro de viaje, a la par que un personalísimo ensayito sobre el Quijote. Mann se embarcó con su mujer rumbo a Nueva York donde tenía que dar unas conferencias. Era la primera vez que viajaba en un trasatlántico, de aquellos de tres clases cruelmente separadas que entonces se llevaba y en el que trataba de mantener el equilibrio en horas de mala mar. A la hora de elegir un libro, el autor de 'La montaña mágica' se lleva un ejemplar de la novela de Cervantes, traducida al alemán por el escritor y cofundador del romanticismo alemán Ludwig Tieck. (Se suele informar que Tieck era hispanista, cosa bastante extraña porque su conocimiento del castellano era bastante deficitario. Uno se pregunta entonces cómo pudo traducir semejante obra. La respuesta la dan algunos expertos: Tieck fue profundizando su conocimiento de la lengua de Cervantes a medida que iba traduciendo muy trabajosamente. Parece que se valió de un Don Quijote editado en Inglaterra en su lengua original y, digamos de paso, que su traducción, la misma que usó Thomas Mann en su viaje a Nueva York, fue la primera que se editaba completa fuera de España). Mann, a diferencia de Nabokov, hace una lectura estrictamente literaria, además de histórica y sociológica. A Mann, por ejemplo, le sorprende ver en Don Quijote algo nunca visto en otra novela: el hecho de que el héroe viva de la fama de su fama, de su ensalzamiento, aunque siempre manteniendo el mismo nivel de ilusionismo narrativo. Es muy importante lo que señala Mann sobre la relación de personaje del Quijote con el cristianismo y el humanismo. Su sentido de la piedad y la compasión. Cervantes, nos viene a decir, humilla a su héroe y a la vez lo ensalza. Y por último: me ha llamado mucho la atención la comparación que hace el escritor alemán del Quijote con 'El asno de oro', la primera novela entera de la literatura greco-latina. Ya mismo me pongo a leer a Apuleyo y a releer este iluminador texto.

