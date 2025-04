Más que una de piratas

ENRIQUE GARCÍA FUENTES Sábado, 26 de noviembre 2022, 15:19 Comenta Compartir

En realidad yo no he sido nunca muy aficionado a lo que se conoce como novela histórica porque, como me ocurre con otras cosas de ... la vida (y uno es un poco dicotómico) o es novela o es historia; no soy aficionado a mezclar las cosas. Eso sí, vaya por delante que no quito importancia ni cuestiono –ni muchísimo menos– el valor de aquellos que se lanzan a la magna obra de novelar un suceso histórico, pero a mí nunca me han gustado las tramas cuyo desenlace ya conozco y pese a que –insisto– no quito valor a la habitual trama amorosa que sustente el relato del acontecimiento, por ejemplo como modo excelente de acercarlo a nuestra realidad, sí me chirría más (supongo que me lapidarán por esto) la inserción, muchas veces casi a modo de obligada cuña, de valores de nuestra contemporaneidad en tiempo en que ni estaban ni, desgraciadamente, quizá, se les esperaba. Por otra parte, sin menoscabo alguno confieso que he disfrutado siempre cuando me contaban simplemente una historia que aconteciera en el pasado, sin necesidad de llevar aparejada una documentación extraordinaria a la que ceñirse forzosamente, y sin importar caer en contradicciones o anacronismos. Todo esto viene para decir que he disfrutado muchísimo con esta novela de Julio Alejandre, pero no porque esté mal documentada, ni nada de eso, sino porque lo vigoroso de su acción, la solidez de sus personajes y lo entretenido de sus peripecias me han proporcionado un entretenimiento salvaje, sin ataduras ni reconcomios, como cuando uno lee en la playa y la única sombra es pensar en lo pronto que se acaban las vacaciones.

Julio Alejandre no es un recién llegado a este campo que desde luego parece dominar sin género de dudas; profesor y pedagogo, trabaja actualmente para la Junta de Extremadura en un equipo de orientación psico-educativa. Nació en Madrid, donde estudió Magisterio y más tarde Pedagogía. Después de unos años dedicado a la enseñanza, se marchó a El Salvador para trabajar como cooperante con refugiados de guerra, y allí permaneció más de una década. Reside en la actualidad en Azuaga (cerca de donde nació su padre, según confiesa). Aunque de vocación literaria tardía, tiene publicado 'Héroes, tumbas y libros perdidos', 'Seis mil lunas', 'Reporte de una boda y un entierro', y una exitosa novela anterior, 'Las islas de Poniente'. En esta atractiva 'La corona del mar' nos vamos hasta el año 1580, cuando, tras morir el rey Sebastián de Portugal sin descendencia, el trono se lo disputan sus sobrinos Felipe II de España y el prior de Crato, António de Avis. Cuando Felipe triunfa en la Península, el conflicto se traslada hasta las islas Azores, y tanto Francia como Inglaterra, asustadas por una unión dinástica que otorgaría al rey de España un inmenso imperio, deciden apoyar al reclamante portugués y llevan la guerra por todos los rincones del océano. En este apasionante (y poco conocido) panorama histórico sitúa el autor una trama amorosa lo suficientemente entretenida como para no desentonar entre aventuras, combates feroces (muy bien descritos, sobre todo los navales), traiciones viles y complicados juegos diplomáticos que nos conducen desde el golfo de México y los puertos del Caribe, hasta las islas Azores –Terceira y Santa María, principalmente– donde tiene lugar el meollo principal de la narración. Allí, como en toda guerra fratricida (¿cuál no lo es?) encontramos a dos familias separadas por sus lealtades: los Salazar, que apoyan la causa de Felipe II, y los Henriques que sostienen la del prior. Como podríamos prever, el hijo de los primeros, Duarte, y la hija de los segundos, Marcia, amigos desde niños, hace tiempo que mantienen una relación amorosa a la que se opone el padre de la muchacha, que ha concertado su boda con Gabriel del Puerto, un joven español un tanto engreído que, con su padre y hermana, viaja rumbo a conocer a su prometida cuando el barco es atacado por corsarios. Todo un poco «déjà vu», sí, pero el desarrollo y las complicaciones que van desatándose, como en las mejores novelas bizantinas (y en las 'pelis' de aventuras) son contados de manera tan amena que nunca se nos hacen pesadas sus casi seiscientas páginas. Disfrutamos sobremanera con las peripecias que transcurren, asistimos complacidos a la evolución razonable de los personajes principales (y a la solidez de secundarios robaplanos: Yabama, Martín Robledo y todo un personaje real como fue Álvaro de Bazán) y nos dejamos arrastrar por una acción muy bien dosificada (acaso en exceso) que repone con creces a las expectativas obvias de este tipo de relatos. Por poner un 'pero': un lenguaje anacrónico (por actual) en el uso, por ejemplo, de tacos y expresiones malsonantes, muy comunes dada la baja estofa de buena parte de los personajes que aparecen, pero quizás impropio de la época. Por lo demás, entretenimiento puro y duro de disfrute asegurado.

