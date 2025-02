Pesadillas amables

La reciente concesión del Premio Nacional de Cómic 2023 al extremeño Borja González (Badajoz, 1982) por su deliciosa obra Grito nocturno, nos da –aparte de ... una alegría inmensa– una magnífica «excusa» para traer con todo merecimiento a estas páginas una obra cuya publicación excedía ya un poco los límites cronológicos que nos (auto)imponemos para dar cobertura a títulos que nos interesan como para escribir sobre ellos. En realidad 'Grito nocturno' es la segunda parte de un ciclo narrativo, 'Las tres noches', que se inició con 'The black holes' (2018), y que, mientras se pergeñaban estas notas, acaba de cerrarse hace unos días con la aparición de la tercera parte, 'El pájaro y la serpiente'.

De formación autodidacta, Borja González lleva ya tiempo publicando en fanzines, revistas y periódicos variopintos, generalmente alternativos, que saben conceder espacio en sus páginas a estas llamativas manifestaciones del 'noveno arte'. De la primera obra suya de la que tenemos constancia es la que publica al alimón con Alejo Bueno, 'La boca del lobo', que recreaba el imposible encuentro amoroso entre Carolina Coronado y el pintor de Badajoz Antonio Juez, y que salió en 2012 publicada por colaboración entre Dadá Ediciones y la Editora Regional de Extremadura. Vino luego una obra ya enteramente suya, si breve, 'La reina Orquídea' (2016) en la tan delicada como preciosa (pero ya tristemente desaparecida) editorial badajocense El Verano del Cohete, que él mismo fundó junto a Carlos Correia en mayo de 2013 y que se caracterizó siempre por su cuidada edición y presentación de los relatos gráficos que dio a la luz. En ella aparecieron también obras de Virginia Mori, Rui Díaz o de la brillante pareja de nuestro autor, la aquí mencionada en otra reseña Mayte Alvarado, con quien Borja dirige el proyecto 'Spiderland/Snake', dedicado a la difusión de fanzines y cómics digitales. En la mencionada editorial González publicó también su atractiva interpretación gráfica del relato de Goethe 'El rey de los elfos'. Pero, como desgraciadamente ha ocurrido (y sigue ocurriendo), a Borja González empezó a situársele en el lugar que merece tras irse a publicar en una editorial de ámbito nacional (y mejor distribución, claro) como es Reservoir Books.

Grito nocturno Autor: Borja González

Editorial: Reservoir Books.

Páginas: 168

Precio: 29,90 euros

Resumiendo brevemente la trama, se cuenta que a Teresa, propietaria de una pequeña librería especializada en títulos esotéricos y fanzines, se le ocurre una noche invocar a un demonio y lo que se le aparece resulta ser una «otaku» (lo que se denomina a las personas fanáticas de la cultura japonesa, especialmente del manga, anime, videojuegos y «cosplays» –esto ya es más largo de explicar–) que responde al nombre de Laura, y que propone a Teresa concederle un deseo por haberla invocado. Pero, para sorpresa de todos, Teresa no sabe qué pedir, con lo cual obliga a Laura a permanecer con ella hasta que se le ocurra algo. A la pareja protagonista se le suma Matilde, una joven «skater» (que mola más que «patinadora») que también tiene lo suyo, y que establece con las otras dos una relación bastante curiosa. Es precisamente esta relación entre las tres la que sustenta una trama un tanto débil, por lo demás, adobada por misteriosas desapariciones de adolescentes que nadie parece tener interés en resolver, y a la que sirve de guía una emisión de radio nocturna que va cosiendo los diferentes cuadros de la peripecia. En realidad, la trama es solo una excusa para disfrutar del dibujo y los colores de este libro fascinante que parece más un cuento de hadas (modernas, eso sí) en el que no faltan elementos góticos y una atmósfera onírica y surrealista, como de pesadilla amable, que engancha irremisiblemente al lector.

A los que no conocíamos su obra tan profundamente nos sorprendió, pero los expertos de la trayectoria de Borja González no se extrañan de que, como marca de la casa, los personajes no tengan rostro (a veces tampoco se perfilan manos ni pies). Pero ¡ojo!: no por ello carecen de expresividad, antes al contrario, de eso se encargan sus movimientos y, sobre todo, los ingeniosos diálogos que mantienen las protagonistas entre ellas. El ambiente que rodea la acción es también de lo más llamativo: siempre es de noche a lo largo de la historia, con lo que preciosos tonos de azul o gris inundan las viñetas de una frialdad enormemente cálida (ya me perdonarán el oxímoron) y de un aliento poético que serena la violencia interior que a veces el relato exuda, sutilmente expresada, cuando se sale de la ciudad, a base de siniestras sombras, árboles retorcidos o vestidos manchados de sangre.

¡Aviso a los que solo admiten historias con finales redondos y plausibles!: 'Grito nocturno' cede el terreno a la intuición del lector; a él le tocará completar los huecos que el relato exhibe. Aunque lo mejor será siempre dejarse llevar por la carga poética y emotiva, depurada en la historia y en los dibujos, que este tan inquietante como cálido relato ofrece. ¡Enhorabuena!