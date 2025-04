La perspectiva Némirovsky

Elena Sierra Sábado, 21 de septiembre 2024, 15:08 Comenta Compartir

Leer a Irène Némirovsky es siempre sorprendente y no, esto no es una exageración. Que una mujer nacida en 1903 y muerta en 1942 escribiera ... en la década de los treinta cosas como esta novela que ha editado Salamandra, que fuera capaz de hacernos escuchar los pensamientos de sus personajes, y que esos pensamientos puedan resultar tan actuales, no puede hacer más que sorprender. Por otro lado, eso solo demuestra que aunque cada generación cree que vive un drama nuevo, en realidad solo vive el drama humano eterno. En 'El peón en el tablero' Némirovsky vuelve sobre los malestares de gente que en realidad podría tenerlo todo –una posición, una familia, un trabajo, los contactos– para hablar de un mal de ayer, de hoy y de siempre, el de la infelicidad crónica.

El peón en el tablero Irene Némirovsky. Traducción de José Antonio Soriano Marco. Editorial Salamandra. 205 páginas. 19 euros (9,46)

