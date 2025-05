E. G. F. Sábado, 20 de noviembre 2021, 12:45 Comenta Compartir

Uno abre una novela de Anne Tyler y sabe que camina sobre seguro, porque va a encontrarse historias de una humanidad tan cercana que nos ... abraza, nos reconforta y muchas veces hasta nos reconcilia con nosotros mismos; pero siempre sin caer en lo ñoño ni en lo cursi. Su nueva entrega nos regala esta vez un personaje inolvidable (a mí, no sé por qué, me recuerda al Stoner de John Williams), una situación sin alharacas ni excesos de ninguna clase (apenas una desavenencia de pareja) y problemas cotidianos que se pueden resolver o tal vez no, como nos ocurre habitualmente.

Una sala llena de corazones rotos ANNE TYLER Editorial: Lumen. 200 páginas. Precio: 18,90 euros Hasta nos planteamos si los límites de lo que podríamos considerar misantropía positiva no están desviados por nuestro propio carácter, que no es capaz de perdonar y reconocer la culpa propia. Pero por encima de todo, el inenarrable placer de encontrase con alguien que solo pretende contarnos una ficción. Sin más.

