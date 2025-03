Un perfumista con alma

Sábado, 4 de noviembre 2023, 11:37 Comenta Compartir

Alexander Ventura es el nariz fantasma de la casa de moda barcelonesa Lladó. Su talento, carisma y conocimientos sobre perfumería no le han bastado para ... conservar su trabajo. El presidente de la maison acaba de advertírselo: o crea una fragancia superventas o será despedido. Cuenta con solo tres meses para cumplir con la tarea, pero tendrá ayuda. Alma Trinidad es la nueva directora artística de la división de perfumería de Lladó. Mariano, el presidente, la ha contratado para encauzar el torrente desbocado que es la creatividad de Alexander, concentrarlo, destilarlo y venderlo por millones. Lo que Mariano no sabe es que Alma y Alexander ya se conocían. Lo que Alexander no sabe es por qué Alma finge no conocerlo. Lo que Alma no sabe es que Alexander va a poner todo su empeño en recordarle que se conocieron, muy a fondo.

Un perfumista con alta Escrito por Silvia Sancho. Editorial: Titania, 448 páginas. Precio: 18.50 euros

