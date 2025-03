El peligroso reino del amor

Sábado, 14 de septiembre 2024, 13:07 Comenta Compartir

Francis Bacon, filósofo, político y escritor, no encaja en la corte del rey Jacobo I. Es listo, pero no pertenece a una familia de aristócratas; ... es ambicioso, pero no tiene dinero. De modo que, cuando sus enemigos políticos forman una alianza letal contra él –una alianza que gira en torno a Robert Carr, la víbora que el rey tiene por amante–, a Bacon no le queda más remedio que luchar por su supervivencia. Junto con la reina, una mujer ignorada, Bacon decide ir en busca de un joven cautivador que pueda suplantar a Carr en la alcoba del rey. Sin embargo, Bacon no tardará en descubrir que el deseo no es algo que se pueda controlar. Atrevida, irreverente y original, esta obra es una sátira oscura e ingeniosa sobre el poder y, a su vez, conmovedora historia de amor 'queer' que trasciende sobre cualquier época.

