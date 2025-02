La paz del dolor sin drama

EDUARDO LAPORTE Sábado, 28 de octubre 2023, 10:37 Comenta Compartir

Hay novelas bien hechas que no desprenden el olor a cerrado de ciertas obras creadas al calor de las escuelas literarias. Es el caso de ' ... Las despedidas', cuyo único 'pero' podría estar en el título, demasiado adscrito a la tendencia actual ('Las benévolas', 'Las herederas'...). Claro que tiene su particular 'rima'. «Las bienvenidas deben ser largas, las despedidas cortas», dice un personaje principal. Aunque el matrimonio del protagonista, en dilatada agonía, refleja lo contrario. Una ceremonia del adiós que no se acaba de consumar y que ofrece una de las temáticas de esta novela corta pero rica, ágil y densa a la vez, hilvanada con maestría. Se aprecia la experiencia como guionista de su autor para que todo funcione, pero sin que se note el mecanismo. A diferencia de su anterior novela, 'Los días perfectos', evocadora pero algo dispersa, 'Las despedidas' seduce desde el principio. Hay ritmo y puntos de giro, pero la acción avanza en dos vías complementarias: la exterior y la interior.

Todo por un encuentro casual, en Menorca, con un antiguo ligue del protagonista. Un paréntesis en el matrimonio de Diego que tendría inesperadas consecuencias, casi veinte años después. Acudió al Burning Man, un evento lisérgico que se celebra en Nevada, para sanar una herida. Ahí descubrió que hay muchas formas de mitigar el dolor, y que la vida ofrece distintos 'nepentes', un antiguo brebaje cuya traducción podría ser analgésico del alma. Ese podría haber sido el título de la novela, Nepenthe, así, a secas, aunque así se llama la casa de un gran amigo de Bergareche que inspira parte de la novela. Porque el texto es también un canto a la amistad como antídoto para los duelos compartidos. Son muchas las lecturas de esta joya literaria y todas, como el vino con unas gotas de nepente, dejan buen sabor de boca.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión