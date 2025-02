Para adentrarse en la Extremadura de los años 50 no duden en contemplar 'Visitas a Pascualete. Fondo Matilde Muro', en el Espacio CB Arte de Badajoz. Una interesante muestra a partir de unas pocas pero muy enjundiosas fotografías, suficientes para que un palacete de piedra ... en la finca Pascualete, cerca de Trujillo, pueda arrogarse todo un imaginario. Pura sociología. Descubrirán una estilosa Aline Griffith, condesa de Quintanilla, y alma máter en la construcción de dicho imaginario, fotografiada junto al nieto del pastor en una de sus visitas a los chozos; o cazando, en compañía de un guarda; a Alonso Martín, cura de Santa Marta de Magasca, conduciendo una Vespa; y en este pueblo a una mujer 'anónima' con una niña; Mel Ferrer, marido de Audrey Hepburn, en su faceta de fotógrafo, o testigos del primer coche en Pascualete, un Whipett... No quita que también queramos ver tintes berlanguianos en algunas de estas imágenes, o viceversa...

Visitas a Pascualete, fondo Matilde Muro Lugar: Espacio CB Arte. Avenida Santa Marina, 25. Badajoz. Fecha: Hasta el 30 de septiembre

Contraste. Por otro lado, y para abundar en el conocimiento de la Extremadura de esa época, les recomiendo que lean 'La historia de Pascualete', escrita en 1964 por Aline Griffith. «Pregunté –escribe Aline– por qué había tan pocas mujeres en Trujillo y en el bar no se veía ninguna. (...)/ Las «señoras» de Trujillo no suelen ir a los bares. Se quedan en casa cuidando a los niños./ Mi satisfacción por haber sido aceptada como «uno de los amigos» se vino abajo. El tabaco negro del cigarrillo liado me supo más amargo; y mis tejanos, que yo tenía la impresión de que me favorecían, de pronto me parecieron indecentes». Y en otro párrafo: «Querida mía, antes de que empieces a hacer de hada buena, creo que es preciso que te diga que este «pobre hombre», como tú le llamas, probablemente tiene más dinero en el banco que yo. (...)/ Pero, Luis, si ni siquiera lleva corbata». Lo dicho, pura sociología.