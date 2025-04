El pasado incómodo

Está muy bien que el de Sergio del Molino (Madrid, 1979) sea un nombre que empezamos a ver mencionado en muchos sitios. Su narrativa, que ... oscila entre los vidriosos límites de la autoficción y el intimismo (la muy celebrada 'La España vacía' o 'La pie'l) y el reportaje, siempre ameno, (la entretenida 'Un tal González'), se decanta ahora, en esta amena 'Los alemanes', por una relativa mezcla de realidad e invención, a mi gusto muy bien ponderada, que, avalada además por la obtención del último Premio Alfaguara de Novela, creo que ya lo sitúa en un puesto de referencia entre la narrativa española actual.

Dentro de nuestra inagotable necesidad de que nos cuenten historias no sé por qué me da que solemos apreciar principalmente aquellas que, partiendo de una realidad más o menos contrastada (pero no del todo conocida, como aquí ocurre) saben derivar luego –o imbricarse con maestría– en los territorios de la ficción, que son siempre más atractivos. Los alemanes lo consigue con creces. Parte de una base histórica de la que no se sabe mucho: la llegada a España en 1916 de varios grupos de alemanes procedentes de su colonia en la actual Camerún, quienes, en plena I Guerra Mundial, han sido derrotados por los aliados y en vez de rendirse a ellos, se entregan a la entonces colonia española de Guinea Ecuatorial y de allí son trasladados a nuestro país, donde se instalarán en diversas ciudades; en el caso que nos compete en Zaragoza. Pero lo que verdaderamente nos atrapa es que, con esta base histórica, la peripecia se oriente a la actualidad y aunque vaya teniendo como referencia sucesos en realidad existentes (la vinculación de los alemanes aquí residentes con la Alemania nazi a la que no regresarán, la casi explícita anuencia del franquismo con los nazis instalados aquí tras la II Guerra Mundial), se nos termine conduciendo a entramados novelescos que deben mucho, por ejemplo, a lo rayano en lo policiaco, donde no faltan aventuras, corrupción política, desarreglos familiares, o intriga a raudales que nunca se alejan del sustento histórico que los genera y que, de alguna manera, también los va condicionando durante todo el entramado del relato.

Los alemanes Sergio del Molino Editorial: Alfaguara. Premio Alfaguara de Novela 2024. Madrid. 2024. 336 páginas. 20.90 euros.

De entre las diferentes familias de alemanes que residen en Zaragoza y que, durante mucho tiempo, tuvieron la costumbre de reunirse los sábados en el cementerio alemán donde iban reposando los allegados fallecidos, tenemos a nuestros protagonistas: los Schuster una enriquecida familia de charcuteros hoy ya venida a menos. De hecho la trama arranca propiamente con el funeral del primogénito de la última generación que queda ya de ella, Gabriel, un famoso cantante de éxito en los tiempos de la movida bajo el nombre artístico de Gabi Ese. Al entierro acuden sus dos hermanos, Eva, una abogada metida en política a la que parece esperar un futuro prometedor, y Fede, desencantado profesor en Ratisbona. Falta, sin embargo el anciano padre, aún vivo pero casi desahuciado, del que pronto sabremos que tuvo siempre problemas con el difunto. Desde este arranque iremos yendo y viniendo en el tiempo mientras se nos van presentando las diferentes piezas con las que acabaremos montando (y resolviendo) un complicado puzle. Serán los sucesivos monólogos de Fede y Eva, a los que se incorporan también los de la antigua amiga de la infancia, Berta Klein, y el de Ziv, un judío israelí de ocultas intenciones, los que irán desarrollando la trama. Saltamos con ellos del pasado –la instalación de los migrantes acogidos, el desarrollo floreciente de sus negocios, las relaciones entre ellos y, sobre todo, los conflictos familiares, y de más amplio espectro, que terminan provocando la desatada personalidad del fallecido Gabi– a la rabiosa actualidad en la que se ven metidos en el mundo de la corrupción inmobiliaria, forzados por vinculaciones políticas de su padre en el pasado, que los pondrán en peligro.

Sobre esta vía principal en el desarrollo de los hechos gravita también el alcance de un tema más meditativo como es el de la conciencia de la culpa, o más concretamente, hasta qué punto son responsables los hijos de las culpas de sus antepasados. No obstante, si el planteamiento es espinoso la resolución adolece, tal vez, de excesiva simpleza (o brusquedad) al final de la trama. Tal vez debiéramos colocar también en el «debe» (y esto es más un aviso para navegantes) que, en puridad, no estamos ante una novela histórica, como quizá pudiera deducirse, pues enseguida se abandona la vía de los pormenores de esos alemanes aquí llegados para centrarse en una trama novelesca de alcance familiar, donde, sin embargo, caben –y están bien insertadas– reflexiones filosóficas, elucubraciones musicales, acaso excesivamente culturalistas, y personajes secundarios que, si bien rozan peligrosamente lo tópico, convierten al conjunto en un producto de extraordinaria amenidad que se lee con satisfacción y casi sin pausa, lo que, al final, salva el partido.