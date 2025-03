¿Qué pasa en África?

El prestigio de la 'marca' ARCO se expande a Portugal con la franquicia ARCOlisboa, que llega a su sexta edición con un notable aumento de ... galerías, siendo pues más atractiva en términos de mercado.

Identidad. Además, ARCOlisboa se consolida como espacio referencial en la defensa del arte contemporáneo que se viene realizando en África. Aquí radica su identidad. Paula Nascimento, comisaria de 'África en Foco', se pregunta: «¿Cómo podemos centrarnos en África en el contexto de una feria de arte sin caer en el tópico?. Libremente inspirado en el ensayo de Chimamanda Ngozi Adichie 'The danger of a single story' ('El peligro de una sola historia') y en 'How to Write About Africa' ('Cómo escribir sobre África') de Binyavanga Wainaina, obras que abordan la cuestión de la visibilidad y los estereotipos de forma ligera, el enfoque curatorial es abierto y no temático. La idea es diversificar y desmitificar las aproximaciones a la creación contemporánea en este continente en continuo diálogo con las últimas conversaciones más allá de (la carga de) la geografía».

Sur a Sur. Hay galerías de Casablanca a Ciudad del Cabo y otras con base en Europa: African Arty y L' Atelier 21 Art Gallery, de Marruecos; Afronova y Guns & Rain, de Sudáfrica; Arte de Gema, de Mozambique; las angoleñas Movart y This Is Not A White Cube, así como 193 Gallery, de Francia, Artco, de Alemania, y Perve e .insofar, de Portugal. El programa de 'África en Foco' es rizomático, amplía y conecta los espacios de la feria y se complementa con la presencia en los foros, la conversación sobre la internalización y acompañamiento del arte contemporáneo africano, libros y revistas, y un programa paralelo de exposiciones fuera de la feria.

Programa general. Por otro lado, Helga de Alvear, Elvira González, Juan de Aizpuru, Filomena Soares, Leandro Navarro, Pedro Cera, Vera Cortês, Alarcón Criado, Moisés Pérez de Albéniz, George Kargl, Fernández-Brasso, Pelaires, Francisco Fino, Cristina Guerra Contemporary Art, Bruno Múrias, Ángeles Baños, Mandragoa, Alarcón Criado, Lehmann + Silva, NO.NO, Rosa Santos, Uma Lulik, Presença, Mayoral... son algunas de la galerías que participan en el programa general, a las que se suman, por primera vez, Carlier/Gebauer, Document, Elisabeth & Klaus Thoman, Fernando Pradilla o The Goma.

SOLO. Otra sección a priori muy interesante es SOLO; en el stand de la galería madrileña José de la Mano se presentan piezas de Nacho Criado; FOD en T20; Mané Pacheco en Balcony; Sidival Fila en Baró; Simon Ling en Greengrassi; Eugenia Mussa en Monitor; Fidel Évora en Movart; Túlio Pinto en Nosco; Ana López en W-Galería, y Edin Zenun en Zeller Van Almsick. Los artistas –como toda feria que se precie– son los verdaderos protagonistas; el nivel de esta edición es muy alto, con piezas de Juan Muñoz, Ángela de la Cruz, Axel Hütte, Larry Bell, O. Eliasson, Susana Solano, Barceló, Alberto Carneiro, Prudencio Irazabal, Gerardo Delgado, Andrea Canepa, Manuel Antonio Domínguez,...

Sueño de los animales. Por último, el programa Opening Lisboa, cuya selección ha sido realizada por Chus Martínez y Luisa Teixeira de Freitas, con la colaboración de Diogo Pinto, se caracteriza por propuestas novedosas de jóvenes galerías. En esta ocasión aborda una temática de actualidad relacionada con el trato animal. «Recientemente –defiende Luisa Teixeira– se han publicado varios estudios que demuestran que los animales sueñan. Parece obvio, y sin embargo la ciencia lleva siglos refutando este hecho. ¿Por qué? Si los animales sueñan, quiere decir que recuerdan. Si recuerdan, por ejemplo, lo mal que les tratamos, quiere decir que reflexionan y sufren. Era de interés para el ser humano negar los sueños y la conciencia de los animales. Si la vida no es consciente de sí misma, podemos seguir haciéndole daño. Esta era la lógica del ser humano. Y bien, ¿qué sucedió? ¿Quién creó una puerta entre nuestros sueños y los sueños de los animales? El arte y los artistas». A ello dará respuesta las galerías Silvestre, NVS, C. Galeria, Galerie 3, Anca Poterasu, Britta Rettberg, Livie Gallery, Meno Parkas, Portas Vilaseca, Ravnikar, Artbeat, ATM, Foco, Rodríguez Gallery y The Ryder Projects. Nos vemos en ARCOlisboa.